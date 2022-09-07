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太魯閣號出軌！監察院彈劾3官員　罹難者家屬：正義終將緩緩到來

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲台鐵太魯閣號110年4月2日出軌。（資料圖／記者蕭可正翻攝）

記者李姿慧／台北報導

110年4月2日台鐵太魯閣撞上邊坡違規施工翻覆的工程車，造成49人枉死，監察院今(9/7)指出，台鐵局前局長張政源、交通部次長兼前代理台鐵局長祁文中、工務處前處長陳仲俊等人怠忽督導之責，通過彈劾、移送懲戒法院。罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」則發聲明指出「正義雖來得不夠即時，但終將緩緩到來。」

監察院針對台鐵疏失，對台鐵局前局長張政源、交通部次長兼前代理台鐵局長祁文中、工務處前處長陳仲俊等人怠忽督導之責通過彈劾，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今(9/7)中午發出聲明表示，太魯閣的眼淚家屬們看到這則新聞稿時，心情相當五味雜陳，家屬肯定並深深感謝監察委員們願意做出彈劾並移送懲戒法院的決定，讓他們知道還是有人默默努力著讓台灣變得更好，對他們來說，正義，雖然來得不夠即時，但它終將緩緩地到來。

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「太魯閣的眼淚」指出，另一方面，他們也看到了太魯閣事故發生的種種因素，至少可以追溯至108年，我們真心想問，如果當時有人能夠實事求是、謹慎勤勉地做好份內的工作，是不是我們的家人就不會離開我們了？

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲台鐵太魯閣號110年4月2日出軌。（資料圖／記者蕭可正翻攝）

罹難者家屬指出，誠摯希望不要再有下個悲劇，也唯有透過不斷地檢視每個環節，才有可能真正痛定思痛地反省、改善。揭開瘡疤是很難受的，對政府機關而言也是，但一味地在傷口表面蓋上遮羞布，只能掩飾傷口，讓密不通風的傷口潰爛而無法痊癒。

「太魯閣的眼淚」聲明表示，這一年半來，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的道歉、政府錯了的聲音歷歷在耳，但改革的腳步舉步維艱。台鐵至今始終未成立家屬們訴求的「外部監督機制」。即便家屬仍在漆黑隧道中步履蹣跚地前行，但有著絕對不會放棄的信念！謝謝監察委員，讓家屬看見遠方的一絲曙光。更是期盼懲戒法院能做出公允的決定。

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