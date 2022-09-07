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不滿加薪2千！台鐵員工連署拼10月翻案　爭取比照郵政資位薪資

▲台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵預計明年起加薪2千元，但因與郵政公司資位人員薪資差距約萬元，員工發起連署翻案。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿台鐵和台鐵工會達成加薪2千元共識，與中華郵政資位員工薪資差距約萬元，台鐵員工發起連署，要求該案應由全體1.6萬名員工投票決定，短短約一週，部分地方工會分會紙本連署近8成，網路連署仍持續中，目標要超過7500名員工簽署，預計10月提送台鐵工會會員代表大會提案表決翻案。

台鐵公司化勞資協商針對員工薪資達初步共識，同意明(112)年元旦起員工增加2千元留才津貼，司機員安全獎金多5成，台鐵工會同意取消中秋、國慶和選舉日不出勤，不過不少基層員工難接受，台鐵工會地方分會幹部、台鐵產業工會發起連署，主張撤銷台鐵工會總會同意資方協商條件，交給全體1.6萬員工投票，半數同意才可接受。

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連署透過紙本和網路同步進行，其中紙本連署，部分工會地方分會連署已近8成，網路連署則是短短3天就衝破千人，迄今仍持續擴大連署中，預計10月提送台鐵工會一年一度會員代表大會提案和表決。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵員工因公司化在即，憂心沒保障，出現離職潮和轉調潮 。（資料圖／記者李毓康攝）

台鐵員工表示，今年2月份交通部長王國材針對台鐵公司化議題曾說中華郵政等3公司改革都很順利，「看員工喜歡哪個公司的薪資福利，就比照辦理」；因台鐵為目前交通部所屬事業單位中待遇最低，同樣與郵政或港務經過國家考試任用、一樣資位制，每月待遇卻低於郵政或港務1萬多元，當時台鐵工會以比照郵局待遇來要求寫入公司化母法，但最後仍未被交通部採納，待遇部分未有任何改變直接三讀通過。

員工無奈表示，台鐵基層員工只是希望還給他們應有的合理、公平待遇，以改善因長期低薪所致人才流失、技術斷層等攸關行車安全核心問題，然而交通部長王國材卻一再打擊全年無休日夜堅守崗位、辛苦執勤的台鐵員工。

台鐵員工指出，台鐵政策虧損明明是政府造成的，例如維持偏鄉小站、高鐵轉乘支線、高架及地下化增設通勤站、27年無法合理調整票價等，讓台鐵營運越來越慘，交通部官員哪一個人出來負責過？有沒有失職？非員工造成的政策虧損，卻成交通部藉口要台鐵員工長年用低薪做功德，台鐵基層吞不下去！

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵預計113年1月公司化，人才流失成新危機。（資料圖／記者李毓康攝）

台鐵員工不滿地說，如果安全改革是如王國材所說的現在進行式，那為何上述攸關行車安全問題不現在就解決呢？到底還要讓員工低薪多久？人力流失多久？政府要安全，又不給預算提升員工合理待遇來留人留才，未來台鐵行車安全終究是一場夢，員工不希望再有下一場悲劇發生！

台鐵員工強調，公司化推演至今，政府年底就要完成「子法協商」，不僅資方態度傲慢，還以施捨般2000元津貼來羞辱，無視現行台鐵人力嚴重流失以及公司化前大量退休、離職和轉調潮，造成更大人力缺口、技術斷層，且台鐵工會在未經過全體1.6萬名會員投票過半同意下，就妥協資方協商條件，員工希望工會和資方談出協商項目和條件，由全體會員共同投票決定，目前紙本簽署已有單位連署近8成，網路連署部分也非常踴躍，盼工會能夠尊重會員意見，捍衛員工權益到底。

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