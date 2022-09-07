太魯閣事故49死、逾300傷　監察院彈劾交通部次長祁文中等3人

▲太魯閣號翻覆。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

408車次太魯閣號列車2021年4月2日出軌撞擊清水隧道北口，造成49人死亡、3百餘人受傷，震驚國人。監察院今（7日）指出，前台鐵局長張政源、交通部常務次長兼任台鐵局前代理局長祁文中，以及工務處前處長陳仲俊等人怠忽督導責任，通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院7日指出，監察院於昨審查通過提案監委葉宜津、蔡崇義、鴻義章、張菊芳及王麗珍所提彈劾案，經審查委員審查以同意：不同意票張政源（12：1）、祁文中（12：1）及陳仲俊（13：0）通過3人彈劾案，移送懲戒法院審理。

提案監委們表示，張政源為台鐵局局長，職司指揮監督之責，然由本次事故的發生肇禍原因，竟因台鐵局對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理的攸關鐵路行車安全確保之安全責任，以及安全文化等改善事項未能落實執行，有違鐵路軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施的基本要求，致生本次事故。

5位提案監委也說，顯見張政源怠於執行職務，疏於指揮監督的責任，未能依規定執行其職務，且未善盡謹慎勤勉及力求切實之職責。

祁文中方面，提案監委指出，祁文中有督導不周之實，又為台鐵局代理局長期間，職司指揮監督之責，然對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理攸關鐵路行車安全確保之安全責任，以及安全文化等改善事項的後續執行，竟疏於鐵路軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施之基本要求，且持續以交通部常務次長職務督導台鐵局業務，顯見他怠於執行職務，有督導不周及執行不力之失，未能依規定執行其職務，且未善盡謹慎勤勉及力求切實的職責。

至於陳仲俊，提案監委說，陳為台鐵局工務處處長，職司指揮監督所屬花蓮工務段之責，然對「台鐵總體檢報告」交付辦理的攸關鐵路行車安全確保之安全責任，以及安全文化等改善事項未能落實執行，有違鐵路軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施的基本要求，致生本次事故，顯見陳員怠於執行職務，疏於指揮監督之責，未能依規定執行其職務，且未善盡謹慎勤勉及力求切實之職責。