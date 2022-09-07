中秋吃月餅怕胖？營養師教「3撇步」健康吃　當早餐吃不發福

▲熱量超高的月餅要怎麼吃才不會有負擔？來看看營養師怎麼說。（示意圖／Unsplash）



生活中心／綜合報導

中秋節就是要吃月餅阿不然要幹嘛！但是小小一顆月餅其實熱量很高，不忌口的大吃恐怕連假完整個人會胖一圈，到底要怎麼吃才不會有負擔？嫚嫚 營養師在粉專教民眾3撇步「限量吃、不單吃、白天吃」，可以安心享用月餅又不怕發福！

撇步1：限量吃

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嫚嫚營養師說明，月餅熱量很高，從小顆的鳳梨酥或蛋黃酥到大顆的廣式月餅，一顆熱量為200-700大卡，真的是很驚人， 所以一定需要限量吃，才不會每逢佳節胖三斤，建議月餅每天吃不超過一顆，最好能與家人朋友一起分享著吃，只吃小塊淺嚐即止。



撇步2：不單吃

嫚嫚營養師指出，單吃月餅，尤其是在空腹的時候吃，對於血糖的影響會很大，也容易讓胰島素過度分泌，增加脂肪堆積的機會，所以建議可以先吃固體的蛋白質食物，或是富含水溶性膳食纖維的藻類、菇類食物再吃，能幫助延緩胃排空速度，平穩血糖。

撇步3：白天吃

將月餅放在早餐或午餐搭配，白天的時段吃，離睡前還有比較長的時間，能夠增加活動量，幫助消耗攝取的熱量，減少負擔。早餐好取得的固體蛋白質食物，大概就是水煮蛋或茶葉蛋了，早餐先吃蛋再吃月餅的話，能幫助延緩胃排空的速度；如果不吃蛋的話，建議可以準備像毛豆、豆腐或雞胸肉，也是不錯的選擇。若是放在午餐吃的話，建議至少先吃完蔬菜再吃，或是吃完菜及肉類最後才吃月餅，並且需要注意飯或麵等主食的量需要減半或是不吃。

▼嫚嫚營養師教「3撇步」月餅健康吃。（圖／嫚嫚營養師提供）



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