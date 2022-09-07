　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋吃月餅怕胖？營養師教「3撇步」健康吃　當早餐吃不發福

▲▼營養師教吃月餅。（圖／Unsplash）

▲熱量超高的月餅要怎麼吃才不會有負擔？來看看營養師怎麼說。（示意圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

中秋節就是要吃月餅阿不然要幹嘛！但是小小一顆月餅其實熱量很高，不忌口的大吃恐怕連假完整個人會胖一圈，到底要怎麼吃才不會有負擔？嫚嫚 營養師在粉專教民眾3撇步「限量吃、不單吃、白天吃」，可以安心享用月餅又不怕發福！

撇步1：限量吃 

[廣告]請繼續往下閱讀...

嫚嫚營養師說明，月餅熱量很高，從小顆的鳳梨酥或蛋黃酥到大顆的廣式月餅，一顆熱量為200-700大卡，真的是很驚人， 所以一定需要限量吃，才不會每逢佳節胖三斤，建議月餅每天吃不超過一顆，最好能與家人朋友一起分享著吃，只吃小塊淺嚐即止。

撇步2：不單吃

嫚嫚營養師指出，單吃月餅，尤其是在空腹的時候吃，對於血糖的影響會很大，也容易讓胰島素過度分泌，增加脂肪堆積的機會，所以建議可以先吃固體的蛋白質食物，或是富含水溶性膳食纖維的藻類、菇類食物再吃，能幫助延緩胃排空速度，平穩血糖。

撇步3：白天吃

將月餅放在早餐或午餐搭配，白天的時段吃，離睡前還有比較長的時間，能夠增加活動量，幫助消耗攝取的熱量，減少負擔。早餐好取得的固體蛋白質食物，大概就是水煮蛋或茶葉蛋了，早餐先吃蛋再吃月餅的話，能幫助延緩胃排空的速度；如果不吃蛋的話，建議可以準備像毛豆、豆腐或雞胸肉，也是不錯的選擇。若是放在午餐吃的話，建議至少先吃完蔬菜再吃，或是吃完菜及肉類最後才吃月餅，並且需要注意飯或麵等主食的量需要減半或是不吃

▼嫚嫚營養師教「3撇步」月餅健康吃。（圖／嫚嫚營養師提供）

▲中秋吃月餅胖一圈？營養師教「3撇步」健康吃。（圖／嫚嫚營養師提供）

日本最夯減肥法➤日本醫師一年瘦25公斤 「綠茶咖啡」70包原價$6000 限時↘$1980

怎麼吃都不怕牙齒敏感➤牙醫師推薦「舒酸定抗敏牙膏」8入組原價$1498 限時↘$611

全球唯一台灣首賣➤日本原汁原味「花月嵐拉麵禮盒組」原價$796 限時↘$596

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！　看夫被抓「連發3符號」
1顆漲到120元！　彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價
林信吾割喉狠殺2警！　檢「求處死刑」：無矯治可能
快訊／地牛翻身！宜蘭近海發生規模4.1地震　最大震度3級
日圓跌破24年新低繼續下探！　投行下修「最慘價位」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／傳新增確診破4萬　王必勝最新說明

1顆120元！彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價　9／9、10開放門市購買

日本人最愛「天才IT」唐鳳客串演出！文總前進東京宣傳片曝光

快訊／地牛翻身！宜蘭近海發生規模4.1地震　最大震度3級

快訊／12:50抖一下　雙北有感地震

台首大與中州科大列專輔學校　私校工會：人謀不臧拖垮財務

太魯閣號出軌！監察院彈劾3官員　罹難者家屬：正義終將緩緩到來

秋節想吃烤肉又怕太負擔　營養師提醒先烤蔬菜、肉類、全穀類

打不出「焦糖」！陳時中後援會LINE社群2敏感詞曝　成員傻了

防疫新制將上路　小學生聯絡簿畫「快篩梗圖」笑翻網友

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

LIVE／傳新增確診破4萬　王必勝最新說明

1顆120元！彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價　9／9、10開放門市購買

日本人最愛「天才IT」唐鳳客串演出！文總前進東京宣傳片曝光

快訊／地牛翻身！宜蘭近海發生規模4.1地震　最大震度3級

快訊／12:50抖一下　雙北有感地震

台首大與中州科大列專輔學校　私校工會：人謀不臧拖垮財務

太魯閣號出軌！監察院彈劾3官員　罹難者家屬：正義終將緩緩到來

秋節想吃烤肉又怕太負擔　營養師提醒先烤蔬菜、肉類、全穀類

打不出「焦糖」！陳時中後援會LINE社群2敏感詞曝　成員傻了

防疫新制將上路　小學生聯絡簿畫「快篩梗圖」笑翻網友

禮儀公司吸金6億遭檢調搜索　3幹部交保繼續騙千萬

福州台協會舉行交接典禮　新會長為連江桃園體育娛樂副董

彭佳慧自揭「愛不對人」　得知對方真實身份：恍然大悟了！

1個月內2次！美7日將再試射洲際彈道飛彈　五角大廈：已通知俄羅斯

LIVE／傳新增確診破4萬　王必勝最新說明

罵熊熊「只會露奶」GG！網tag地檢署道歉 她再也不忍：你也有女兒

1顆120元！彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價　9／9、10開放門市購買

娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！看夫被抓「連發3符號」　第一反應曝

國三生宿舍建在倉庫「80人一間」！家長曬內部照怒檢舉：接受不了

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

12:50抖一下　雙北有感地震

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

社區摸彩中2大獎　他拒絕捐出遭噓爆

比基尼妹超巨彈力　晃暈4.9萬人

又有颱風？首發預報路徑：下周逼台

國稅局打臉阿堂鹹粥　「全台南只有我要開發票？」

更多熱門

相關新聞

中秋首波車潮明湧現！國5恐連塞15小時　「類停車場路段曝」

中秋首波車潮明湧現！國5恐連塞15小時　「類停車場路段曝」

中秋連假9/9週五開跑，明天將湧現首波車潮，國5預估一早9時就有南下車潮，要到午夜才紓解，恐怕連15小時都車多壅塞，西部國道則預計下午4時後開始塞車，明天國道將有3大易塞路段，最塞的一天將是連假首日，交通量上看平常1.3倍，國道有6大地雷路段。

中秋連假避開壅塞路段　潮州警製作圖資

中秋連假避開壅塞路段　潮州警製作圖資

中秋連假餐飲優惠懶人包

中秋連假餐飲優惠懶人包

中秋月老聖誕！要脫單快拜拜　求姻緣9小細節曝

中秋月老聖誕！要脫單快拜拜　求姻緣9小細節曝

中秋團圓台南路邊停車不收費

中秋團圓台南路邊停車不收費

關鍵字：

中秋節中秋月餅熱量營養師健康體重

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面