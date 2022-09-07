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中秋3天連假　東港警方全面疏導...交通管制措施出爐

▲東港警分局規劃中秋3天連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局規劃中秋3天連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

中秋連假從9日至11日3天，東港警分局預期到東港鎮華僑市場、小琉球旅遊及返鄉民眾增多，為使前來旅遊的遊客交通順暢，警方除事前縝密規劃交通疏導工作外，更於臺1線、臺17線及東琉碼頭、朝隆路段等機動、彈性實施各項交通疏導管制措施。

▲東港警分局規劃中秋3天連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局規劃中秋3天連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局規劃3天連假勤務：
1.東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場， 如民眾往返東港-小琉球，或至華僑市場用餐，如停車位已滿，建議可將車輛停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光，警方將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制。

2.臺1線及臺17線部分:預估連假前兩天以南下車潮為主，考量臺1線沿線道路工程繁多，提醒用路人多利用屏185線作為替代道路，東港警分局將派員於南州鄉臺1線勝利路段沿線擺設交通錐，避免車輛任意違規停車，並派員在場加強交通疏導。

另10日午後起北上車潮將逐漸湧現，臺1線北返車輛，於臺1線左轉187乙線勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道至南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依現場警察人員指揮「兩車道北上」南州交流道；此外用路人亦可沿臺1線直行2公里由「崁頂交流道」接國道3號北上，或從臺17線林邊交流道北上，亦可有效避開南州交流道車多路段。

東港警分局表示，連假3天，受疫情影響，國人目前以國內旅遊為主，因此觀光景點及漁港易湧入大量車潮，建議外出前可利用「屏東好交通APP」查詢道路交通狀況，行車時收聽警察廣播電臺掌握最新資訊，並請駕駛行經路口慢、看、停，行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車；注意安全駕駛，不超速、不逼車、不無照駕駛，快樂出車、平安返家。

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