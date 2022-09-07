《ETtoday民調雲》經多位學者認證為五星優質透明民調

ETtoday／綜合報導

現今資訊爆炸，假新聞、假民調猖獗，每逢選舉期間，語焉不詳的民調漫天紛飛，不僅影響選民的投票意願，也傷害媒體與民調的公信力，甚至成為不實的選舉文宣、操弄選情的工具。為防止假民調擾亂選情，多名傳播學者攜手民意領域專家學者，共同推動「民調透明百科計畫」，落實透明的民調資訊。

▲ETtoday民調雲經專業學者專家評鑑為五星優質透明民調（圖／翻攝自中華傳播管理學會民調透明百科計畫）

「民調透明百科計畫」上路 從專業出發杜絕假民調

「民調透明百科計畫」由世新大學新聞系教授彭懷恩、政治大學傳播學院教授鄭自隆、世新大學口傳系教授游梓翔 3 人，召集國內大專院校傳播暨公共領域學者 10 多人成立研究團隊，秉持著「民調不應被操弄為選舉文宣、淪為政治工具，更不能成為不實文宣」的宗旨，推行「民調透明百科計畫」，該計劃由中華傳播管理學會執行，建立透明、可信的民調報告審核機制，已正式上線。

「民調透明百科計畫」為符合專業，評比標準係參照美國「國家民意調查委員會」（National Council on Public Polls, NCPP）指標，並依照《公職人員選舉罷免法》第53條，以「評鑑民調透明度」為主軸，共設立4層標準、20項檢驗題組，最終總和分數，給予0-5星等級之評價（超過25分即為5星等級），以公開、透明的方式評比業者所提供的民調報告，更會邀請學者分析民調報告內容，為媒體與社會大眾科普民調，實踐「民調透明百科」的精神。

《ETtoday民調雲》經專業學會、多位學者認證為五星優質透明民調

《ETtoday民調雲》於2022年8月31日發布的桃園市長民調，在「民調透明百科計畫」評鑑中通過18個項目，累計27分，獲得五星民調的好評。文化大學廣告系教授鈕則勳分析《ETtoday民調雲－桃園市長民調報告》後指出：「民調獲得五顆星，皆依據標準作業程序進行調查，結果頗具參考價值，和其他依程序所作出的民調結果與一般民眾對桃園選情的認知，落差應該不大。」