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「裝可愛」就可吸選票？他轟選舉「1亂象」　網秒懂：很正常

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲為了拿到民眾手中神聖的一票，各政黨候選人紛紛出奇招宣傳。（投票示意圖，ETtoday資料照／記者周宸亘攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

年底九合一選舉將近，各候選人開始展開激烈的攻防、宣傳戰，目的就是想搶攻選票。不過一名網友表示，有些候選人「裝可愛、耍白痴」的宣傳方式讓他不解，「這樣就能吸引年輕人？」認為政見要能打動年輕人其實不難，但卻沒人實際去做，貼文曝光也掀起討論。

一名網友在PTT以「為什麼覺得耍白痴就能吸引年輕人票？」為題發文，困惑表示「為什麼有很多候選人，會覺得裝裝可愛、耍耍白痴，就可以吸引年輕人？」認為要吸引年輕選票其實不難，只要創造薪水不錯的就業機會、多蓋社會住宅、改善行人行走體驗，以及增加親子友善設施，「為什麼實質的東西不做？要去搞一個不是自己本性的形象？」

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▲網友困惑為什麼很多候選人認為「裝可愛能吸選票」。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO砲轟候選人不提實質政見，只會裝可愛拍宣傳照吸票。（圖／翻攝自PTT）

貼文引起許多人討論，「他就還沒選上，要怎麼做實質？」「年輕人會覺得這樣很可愛阿」、「學生跟剛畢業真得比較容易牽著鼻子走」、「每個黨的候選人都有幹這件事」、「老人思想,自以為這樣接近年輕人」、「他們覺得年輕人就是白癡 實際上好像也是」、「多刷人設 總是有D能兒會被騙到」、「因為實質的東西做不到阿」。

也有網友認為是因網路發達所致，「可能因為抖音吧…」、「因為網路世代就這樣啊...」、「因為很多人年輕愛看低能搞笑影片」、「他以為這樣可以拉近距離」、「現代人對人設和業配敏銳」、「政客都在做網紅的事」、「先弄出迷因先贏」、「因為確實很多白痴會被網軍帶風向」。

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