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選戰開跑　全教總提教育政見「勿把學校當施政提款機」　

▲選戰將至，全教總提出地方教育政見，提供候選人參考。（圖／全教總提供）

▲選戰將至，全教總提出地方教育政見，提供候選人參考。（圖／全教總提供）

記者楊惠琪／台北報導

2022地方選舉進入倒數計時，全國教師工會總聯合會今（6日）公布「全教總版地方教育政見」，共提出十項政見。因進入選戰倒數階段，部分候選人勤跑校園秀政績，全教總呼籲候選人，不要把校園當作「施政提款機」，減少不必要的訪視，讓學校回歸教學專業。

全教總理事長侯俊良指出，各縣市候選人登記已於9月2日截止，根據中選會統計，共計30人登記參選六都市長，65人角逐16席縣市長，國民教育是地方重要事務，全教總提出地方教育政見，歡迎朝野政黨、各候選人採納參考。

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全教總文宣部主任羅德水指出，近年來減輕學校負荷已成各界共識，但仍有部分縣市還有校務評鑑制度，讓學校教職人員依舊疲於奔命，嚴重干擾正常教學；此外，除了校務評鑑，還經常有不必要的訪視，尤其在選舉期間，部分候選人會把學校當作「施政提款機」，要求學校師生配合不必要的校園活動，呼籲全國各縣市停辦校務評鑑，減少不必要的行政訪視。

全教總也提出「提供學校教師一般健康檢查補助」政見，羅德水說，目前僅有國立學校老師享有健康檢查補助，部分縣市立學校也逐步跟進，希望全國各縣市均能比照行政院補助基準，從明年8月起全面補助縣市立中小學教師健康檢查補助。

全教總十大地方教育政見包括：「依法寬列教育經費」、「落實行政減量，回歸教育本質」、「保障代理教師基本權益」、「降低員額管控、合理化員額應納編」、「關注私中就學管道，杜絕違法考試選才」、「改善工作環境，確保特教品質」、「提供學校教師一般健康檢查補助」、「降低幼教師生比，教育品質再精進」、「友善教保工作環境，提高幼教工作者待遇」、「改善硬體環境設施，打造優質幼托場域」。

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