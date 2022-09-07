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ET民調／41.2%台灣人想飛了！解封後「最想去2國家」出爐

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲《ETtoday民調雲》針對台灣邊境鬆綁政策進行問卷調查，有52.4%民眾相當期待開國門。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情逐漸走向流感化，各國陸續開放邊境，包含日本、南韓、泰國、新加坡等鄰近台灣的亞洲國家都已接受「完全接種疫苗者」入境無須隔離或病毒篩檢。對於台灣邊境管制問題，總統蔡英文於8月中時表示，在兼顧防疫和經濟下，已請行政院仔細評估開放邊境時程表，同時做好相關配套措施，適時開放觀光客入境，重新爭取國際旅客來台。

為了解民眾對於台灣邊境鬆綁的看法與旅遊規劃為何？《ETtoday民調雲》於2022年8月29日至8月31日，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查，回收有效樣本數為1,092份。

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▲▼新冠肺炎國門相關議題調查。（圖／ETtoday民調雲）

根據《ETtoday民調雲》調查，52.4%的民眾對於台灣準備開啟國門感到期待，不過也有40.9%民眾不期待台灣國門的開啟，顯示仍有不少台灣民眾對於邊境開啟存有疑慮，擔心疫情因此擴大。

如果台灣在今年第四季（10至12月）開放國外旅遊，41.2%民眾表示在明年3月前會出國觀光旅遊，最可能出遊的時間為明年春節之後（61.5%），最想去的兩個地區分別是日韓（76.4%）與美加紐澳（美國、加拿大、紐西蘭、澳洲）（27.8%）；至於不想出國旅遊的民眾，原因以「出國染疫風險高」占比最高（60.0%），其次為「剛開放對許多防疫政策都不了解，先觀望一陣子再說（43.3%）。

▲▼新冠肺炎國門相關議題調查。（圖／ETtoday民調雲）

▲▼新冠肺炎國門相關議題調查。（圖／ETtoday民調雲）

相較《ETtoday民調雲》2022年2月的調查，民眾對於出國旅遊的意願減少約10個百分點，推估可能是因為受到今（2022）年4月後台灣遭受Omicron病毒肆虐的影響以及擔心Omicron變種病毒BA.4、BA.5的傳染高峰期，降低部分台灣民眾對於出國旅遊的渴望。

國內旅遊方面，調查顯示，69.5%民眾表示若台灣在今年第四季（10至12月）開放國外旅遊，在明年3月前仍會進行國內旅遊，最想去的地區為花東（43.0%），其次為離島地區（小琉球、綠島、蘭嶼）（29.8%）。

▲▼新冠肺炎國門相關議題調查。（圖／ETtoday民調雲）

進一步與出國觀光旅遊意願進行交叉分析，得知民眾對於明年3月前的旅遊規劃情形為：進行國外與國內旅遊35.3%、進行國外旅遊但不進行國內旅遊5.1%、不進行國外旅遊但會進行國內旅遊31.7%、都不進行21.0%。

▲▼新冠肺炎國門相關議題調查。（圖／ETtoday民調雲）

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