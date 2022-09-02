連江縣副縣長王忠銘昨請辭「今登記參選縣長」　盼成鄉親最佳選擇

▲連江縣副縣長王忠銘今完成連江縣第八屆縣長選舉候選人登記。（圖／翻攝自王忠銘臉書，下同）

記者郭玗潔／馬祖報導

連江縣副縣長王忠銘昨天向縣長提出書面辭呈，並於今日完成連江縣長參選登記。他在臉書發表參選宣言，強調選擇離開並不是「結束」而是為「開始」做準備，他認為縣長這個職務，若能「適得其人」必能造福鄉里，若「非得其人」，將是縣民之災，深信「聰慧又明理的鄉親一定會做最好的選擇」。

王忠銘今午間於臉書發文說，他已向縣長提出辭呈，選擇離開並不是「結束」而是為「開始」做準備，他的初衷是要陪著縣長及縣府團隊走完最後一哩路。但是為了避免選舉的紛擾，讓縣政團隊受到不必要的困擾，也為了自己做最充足準備，所以選擇辭職。

王忠銘表示，他與縣長懇談後，對於目前正在推動的數項重要工作，包括新臺馬輪、馬祖酒廠二廠、各鄉港埠設施、仁愛147、樂活多功能體育館…等，正朝向既定目標向前邁進，先前同仁們所建立控管模式也順利推動，在既成的規範裡，不會因為他的辭職而受影響，只是在這段期間，縣長及他的業務代理人會較辛苦了些。

王忠銘回想，從馬管處退休到縣府協助縣長推動縣政，己經六年了，「辛勞不敢談，至少連續七年均拿下了《遠見雜誌》的五星評比，至今全國各縣市尚未打破此項紀錄，證明了團隊的努力獲得此項獎項，這是一份榮譽、也是一份責任」，他頗感欣慰。

王忠銘認為，他深知選舉是件辛苦的事，自己也曾因為參與助選而宦海浮沈，但他從不後悔，畢竟馬祖是他的家鄉，能為這塊土地貢獻一些微薄之力，何樂而不為呢。他深深體會到「縣長」這個職務對於馬祖的重要性，若能「適得其人」必能造福鄉里，將是縣民之福，可若「非得其人」必會停滯不前，將是縣民之災，不可不慎矣。馬祖是屬於大家的並非屬於個人或家族的，選賢與能遠勝於五同的關係，雖然有人說選舉是「感性勝於理性」，但他深信「聰慧又明理的鄉親一定會做最好的選擇」，這場選戰，他會盡力而為。