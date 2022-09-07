湧言會選將簽署不投降承諾書　組「民防問政聯盟」監督藍綠

▲湧言會響應民團訴求簽署「不投降承諾書」。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選戰開打，台灣獨立建國聯盟日前召開記者會，要求各黨候選人簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書。民進黨派系湧言會7日上午舉行記者會，響應簽署「不投降承諾書」，也發起「全國議員民防問政聯盟」的政策平台，強調民防要從基層做起，期盼問政有力的全國選將能進入全國縣市議會，不分藍綠監督縣市民防政策。

湧言會今天上午舉行「全國議員民防問政聯盟」成立大會，民進黨立委王定宇、趙天麟、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、新竹市議員李妍慧、台北市議員候選人趙怡翔、林延鳳、新北市議員候選人李宇翔、彰化縣議員候選人辜皇譯等人與會。

王定宇表示，簽署絕不投降是意志的展現，但僅是基本款，呼籲不分藍綠的民選縣市首長、民意代表都要納入全動署相關的訓練，深入了解民防並強化基層民防的縱深，依據《民防法》規定，民防體系直接的指揮者是縣市政府首長，期待民選的民意代表和地方首長皆要有責任且不分藍綠，一同建構台灣成為「堅韌之國」、「堅韌之島」。

趙天麟表示，接待外賓來訪皆會被問「台灣是否具有自我防衛的決心？」不僅如此，選舉期間在地方跑行程，也不是聽到要支持哪位候選人或政黨，而是呼應聯電創辦人曹興誠的全民防衛呼籲，面對緊急狀況，民眾除了避難還可以做什麼？他補充，絕不投降的體現是後備戰力、全民防衛的能力，也會在這會期邀請學者專家和地方民代，一同檢視中央和地方政府是否有落實全民防衛政策。