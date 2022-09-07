又爆林耕仁論文涉抄　高虹安競辦：盼校方比照審查林智堅的效率給交代

記者蘇晏男／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁繼被民進黨立法院黨團踢爆2010年交通大學碩士論文抄襲市府報告後，今（7日）又被指控2005年在中華大學科技管理研究所碩士班的論文也涉及大規模抄襲，連謝誌感謝詞都是抄，複製貼上架構目錄還忘記改。對此，民眾黨新竹市長候選人高虹安競辦發言人徐千晴呼籲上述兩所大學，能比照審查前新竹市長林智堅的效率，盡速給社會交代。

民進黨立委黃世杰、立委郭國文、新竹市議員劉康彥今天舉行記者會揭露，經人工比對後發現，林耕仁在中華大學的碩論竟然改寫自同校2004年畢業的戴姓研究生《由使用者滿意度探討警政機關內部網站之客製化功能需求—以新竹市警察局局內資訊網為例》這本論文。

郭國文說，兩人研究主題不同、內容方向也不同，但只要將兩份論文並列對照，就會發現摘要、緒論、文獻探討、研究方法、問卷結果與分析、結論的分析架構、用字遣詞雷同度極高，簡直是小學生國語考卷填空題、剪貼簿，像第一章緒論、第二章文獻回顧、第三章研究方法總共25頁，其中就有11頁涉及抄襲改寫、模組照樣造句，更離譜的是複製貼上還忘了改掉戴同學論文目錄的資訊，林寫自己的選民服務研究，居然會出現「推動警政資訊系統者的建議」章節，「是抄到頭昏腦脹忘記改嗎？」

對於抄襲指控，林耕仁午間回應，自己的論文經過比對，符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對經得起考驗，感謝民進黨大陣仗的監督與指教。並強調，有疏漏的部分，會虛心檢討，願意接受嚴謹的審查，坦然面對。