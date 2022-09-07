侯友宜「勇於承擔責任」說掀熱議　她質疑：國民黨總統初選開打？

▲民進黨新北市議員戴瑋姍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜被視為問鼎2024總統熱門人選，媒體報導他接受專訪表示「勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」，引發政壇熱議，而侯7日上午澄清是指針對現在的工作。不過，民進黨新北市議員戴瑋珊仍表示，隨著侯友宜表態與國民黨主席朱立倫接受外媒專訪，明年的國民黨總統初選已經開打，批侯「大大方方的吃碗內，看碗外」。

戴瑋姍今天指出，新北市長選舉剛登記，國民黨總統大選已開打，侯友宜接受媒體專訪，對於未來是否願扛下2024年重擔，他說「勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」；4年前自己就說過，侯友宜的目標是參選總統，不僅僅是市長而已，「侯市長終於不再閃躲，大大方方的吃碗內，看碗外」。

戴瑋姍也說，朱立席近日接受外媒的專訪，主持人問了關於台灣國安、兩岸關係的重要問題，不斷追問，問到後來朱「見笑轉生氣」，主動結束訪問，為什麼會見笑轉生氣，因為國民黨的兩岸論述，面對外媒追問，就是如此禁不起考驗，朱選在這時候接受外媒專訪，考量的不是年底的縣市長選舉，而是明年的國民黨總統初選，想透過外媒專訪，來出口轉內銷，推銷國民黨的兩岸論述。

戴瑋姍批評，主持人對於習近平、對於中國的統一大業，對於九二共識的提問，朱立倫都無法完整的說明，無法有效的說服，國民黨總統大選隨朱立倫、侯友宜分別接受媒體專訪，已正式開打，連市長辯論都不敢的侯友宜，不要只躲在國內媒體的保護傘，不敢接受外媒的考驗，應該讓新北市民了解、讓全國人民知道，「侯市長要選總統，對於（中國國家主席）習近平、對於中國的統一大業，對於九二共識，侯友宜跟國民黨是一樣的嗎？跟朱立倫是一樣的嗎？」