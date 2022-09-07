羅東鎮長吳秋齡辦桌賄選「還送紅酒」　公所遭搜索...7公務員到案

▲尋求連任的羅東鎮長吳秋，疑送紅酒涉賄選，7日檢方訊後諭令20萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

尋求連任的國民黨籍羅東鎮長吳秋齡，被檢舉今（2022）年3月底，在一場餐會中送紅酒疑涉賄選，檢調為釐清案情，6日到羅東鎮公所搜索，並帶走約談羅東鎮長吳秋齡、主秘蔡宜潔、行政室主任趙竑勳等20多人。宜蘭地檢署7日表示，訊後檢察官認吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大但沒有羈押必要，諭令20萬元交保。

6日上午，檢調等人員到羅東鎮公所，表明要查鎮長吳秋齡與羅東鎮校長、家長會長等人，在今（2022）年3月30日於羅東金門餐廳的餐敘一事，吳秋齡遭檢舉送紅酒涉賄選。當時從外返回鎮公所的吳秋齡配合檢調搜，檢調經搜索後，吳秋齡與公所主秘蔡宜潔、行政室主任趙竑勳、民政課長朱昭安、承辦人、總務等7人被帶回調查。另外，當天出席餐會的羅東鎮校長、家長會長也陸續被傳喚，偵訊人數合計20多人。

宜蘭地檢表示，檢調日前接獲檢舉，指稱宜蘭羅東鎮長吳秋齡，於今（2022）年3月底，在羅東金門餐廳，以每桌4500元之代價，擺宴4桌免費宴請選民，餐後並致贈每人紅酒一瓶，以尋求支持。

宜蘭地檢署指派檢察官洪景明組成專案小組，經深入分析查證後，於6日指揮宜蘭縣調查站及宜蘭縣警局刑事警察大隊，持法院核發之搜索票，前往羅東鎮公所吳秋齡辦公處所及住處搜索，並同步傳喚吳秋齡及受招待之選民共計20多人。

訊後檢察官認為吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大但無羈押必要，諭令20萬元交保。