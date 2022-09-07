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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫避談選總統　林鶴明：「精算師」向對岸釋放這訊號

▲▼朱立倫出席「中華民國公教警消聯合總會力挺蔣萬安競選台北市長後援會授旗典禮」。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者蘇晏男攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席朱立倫日前接受《德國之聲》專訪，對於政大民調顯示國民黨支持度僅剩14％，朱回應不要引述錯誤的消息，當被問到「是否會競選總統？」朱未正面回應僅說專訪時間到了。對此，民進黨副秘書長林鶴明7日表示，朱立倫是精算師，他要藉此專訪向對岸釋放訊號：國民黨年底會贏，且會堅持九二共識。

林鶴明表示，很少看見政治人物在專訪中流露「真性情」，甚至主動表達時間到了，專訪結束，但很顯然的，讓朱立倫暴走的原因是德國之聲引述政大選研中心的政黨支持度調查結果，根據政大選研中心在今年6月的調查，民進黨獲得31.1%的支持，國民黨14%，台灣民眾黨則為7.8%。所以德國之聲記者據此詢問朱立倫國民黨的兩岸政策並未反映在政黨支持度上面。

林鶴明指出，沒想到朱立倫不僅否認了政大選研中心的民調，更誇言國民黨會贏得選舉，然後帥氣的主動結束了媒體的專訪，顯然朱主席認為言盡於此，無可多言。

林鶴明說，今年年底的縣市長選舉，並非中央層級的總統大選，兩岸政策理論上並非主要爭點，朱立倫選擇此時接受外媒專訪，以前所未有的正面態度回應外界對於國民黨兩岸政策的疑問，顯然是有備而來；但朱主席的兩岸政策並未有新意，仍然繞著九二共識，難不成，朱主席認為他可以藉著九二共識贏得年底選戰？

林鶴明分析，「我認為這是朱立倫主動釋出的強烈訊號，他想告訴對岸，國民黨年底會贏，而且國民黨在他的領導之下，會堅持他所提的九二共識，不管習近平是如何重新定義了九二共識成為一國兩制」。

林鶴明表示，他也認為所有台灣民眾必須注意到這個專訪的報導，這不見得是一次失敗的專訪，而是朱立倫在年底這場地方選戰中，幫國民黨賦予了兩岸政策與中國問題的使命在其中，顯然他計畫的是利用年底的選舉，要把國民黨的兩岸議程再重新推進。

林鶴明表示，朱立倫是精算師，他當然是計算過的，「你沒看到再挑釁的兩岸問題他都耐著性子回答完了，卻獨漏一個跟他自身最關鍵且最重要的題目沒有回答：你會競選總統嗎？」

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