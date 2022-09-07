北市選戰「黃珊珊最可能被棄保」　王世堅：感情上聲援她

▲台北市長參選人黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

2022年底選戰腳步接近，台北市將由前衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安與前副市長黃珊珊上演三腳督。談及北市選戰攻防，台北市議員王世堅6日指出，黃珊珊有為有守，因對台北市政駕輕就熟，占有很大優勢，然而，她卻是最可能被棄保的候選人。

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

王世堅認為，在北市三腳督狀況下，黃珊珊是最有可能被選民棄保的候選人，因為她辭去副市長一職後，可說是一無所有，沒有任何資源，也沒有政黨基本盤，而最樂見黃珊珊棄保成真的，就是蔣萬安。基於自己與黃珊珊過去的同事情誼，「感情上」聲援黃珊珊。

針對與黃珊珊的同事情誼，王世堅進一步表示，他認為遠雄大巨蛋安檢未過、毀損古蹟，故過去在議會提案北市府應與遠雄解約，並接管、營運大巨蛋，不過，由於遠雄是建商，當時許多議員都不太願意介入，黃珊珊正是第一時間聲援這個敏感提案的人。

王世堅說，他從此事看見黃珊珊的正直、清廉與專業，一直很感念黃珊珊，儘管她最有可能被棄保，自己仍與黃珊珊是十幾年同事，會在感情上聲援黃珊珊。