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挑戰快打旋風！陳其邁看好產業發展　要讓高雄電競夢想起飛

▲▼挑戰快打旋風！陳其邁看好產業發展，讓高雄電競夢想起飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁看好電競產業發展，要讓高雄電競夢想起飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

什麼挑戰讓高雄市長陳其邁在比賽一開始就「沒有信心？」高雄市長的官方YouTube頻道「緊來看邁」系列影片今（7）日推出電競特輯，影片中陳其邁不僅首次挑戰快打旋風這款經典街機遊戲，接著更挑戰騎自由車。事實上，高雄市府這2年來持續發展電競產業，要讓高雄成為電競人夢想起飛的地方。

一年比一年盛大的高雄電競博覽會剛落幕，今年高雄市府擴大舉辦電競博覽會，陳其邁在台灣格鬥遊戲之神Gamerbee的指導下，快打旋風2比0完勝Youtuber娣奇，接著也挑戰結合實體自行車與線上賽事的自由車，大力宣傳高雄電競產業。

▲▼挑戰快打旋風！陳其邁看好產業發展，讓高雄電競夢想起飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁很早就看到電競產業發展的前景，自擔任立委任內修法將電競納入體育，同時立法強化租稅減免、預算補助、人才培育以及企業合作規範。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨著科技影視音技術日新月異，電競帶來龐大的就業機會與市場潛力，從主機遊戲到平板、手機，甚至到時下流行的VR、AR技術應用，甚至還有動漫、音樂副文化及周邊產業。

陳其邁很早就看到電競產業發展的前景，自擔任立委任內修法將電競納入體育，同時立法強化租稅減免、預算補助、人才培育以及企業合作規範，為台灣電競產業發展建構更穩固基礎。在行政院服務期間，他推動加速5G網路服務佈建，讓電競賽事擁有高網速低延遲的精采遊戲體驗。

▲▼挑戰快打旋風！陳其邁看好產業發展，讓高雄電競夢想起飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府透過定期賽事的舉辦，壯大電競事業發展，打開更大的潛在市場，型塑高雄電競之都美名。（圖／記者賴文萱翻攝）

到了市長任內，陳其邁2年拚4年，不只招商引資布局半導體產業鏈，打造5GAIoT示範場域與產業聚落，不僅帶來更多就業機會，同時打造高雄數位智慧科技產業鏈，市府積極與轄內各級學校合作，建立產官學合作模式。

包括立志中學、三信家商、樹德家商、樹德科大、正修科大、義守大學等校在內，輔導成立電子競技專班，共同培育更多的選手、產業專業人才，厚植產業爆發力，打造高雄電競產業基地。

透過定期賽事的舉辦，壯大電競事業發展，打開更大的潛在市場，型塑高雄電競之都美名，未來在5GAIoT趨勢下，要讓高雄的電競生態系朝向更多元、強大面向發展。

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