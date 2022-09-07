林耕仁中華大學論文也爆抄襲　他曝新事證「連謝詞都能抄」

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

國民黨新竹市長參選人林耕仁6日被民進黨立法院黨團爆料，其於2010年交通大學碩士論文嚴重抄襲，總共54頁的報告，有31頁都出現抄襲內容，如今，中華大學的碩士論文也被爆出問題。網紅音地大帝表示，有網友傳來資料，他「一看嚇一跳」，因為林耕仁連謝詞都抄襲，更嘲諷「我差點以為連老婆的名字都要抄」。

音地大帝指出，網友傳來林耕仁的中華大學碩士論文給他，說中華論文也抄襲，要他看一下，他想說又不是四叉貓，人工比對論文太累了，對方說那只要看謝詞就好，從謝詞就開始抄了。

仔細對照，林耕仁的謝詞與另名研究生戴仁貴的有許多雷同之處，從第一句話就能發現相似的地方，通篇架構一樣，而最後一段戴仁貴寫著「感激老婆大人小鳳的無怨付出及諒解」，而林耕仁則是寫「感激老婆美鳳的無怨付出及體諒」。

▲林耕仁又被爆抄襲。（圖／翻攝音地大帝臉書，點圖可放大）

音地大帝狠酸，「我差點以為連老婆的名字都要抄！不可能因為一篇碩士論文謝詞而引發家庭糾紛的吧？不過無論如何，林耕仁都在這波大抄襲運動當中取得領先優勢啊！真的猛！」

針對抄襲爭議，交通大學的部分，林耕仁6日已主動備妥相關文件資料，送交陽明交通大學學倫會調查，強調會坦然接受外界檢驗，一切坦蕩，論文沒有抄襲、且都是引自政府公開資料，希望校方學倫會秉持客觀公正的標準，還給他公道。

陽明交大表示已經接獲檢舉，而受理檢舉案後，校方依規定啟動相關處理程序，依規定從今天起算120日內，由審議委員會作成具體結論，若報告內容及程序均完備，在權責單位作成處分決定後，將提早通知被檢舉人、具名檢舉人，並副知調查小組與權責單位。