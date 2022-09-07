他列4點幫澄清「楊丞琳說得沒錯」：我從小家境也不好！千網戰翻

▲楊丞琳的海鮮奢侈說被罵爆。（圖／翻攝自微博）

記者施怡妏／綜合報導

歌手楊丞琳演藝重心轉往大陸，近日她在陸綜說出「我在台北長大，但我是廣東人」，更說到「吃海鮮是奢侈的事，在那」，掀起全台網友熱議。有網友點出楊丞琳在節目中的原意，「因為小時候家境差，所以吃海鮮很奢侈」，因為自己從小家境差，能理解吃到海鮮的珍貴性，「她說得並沒有錯啊！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，楊丞琳在節目中的原意是，「因為爸爸背了千萬的債，小時候家境不太好，所以吃海鮮是奢侈的一件事」，自己從小是爺爺帶大的，家裡經濟狀況非常差，小時候晚餐幾乎是豬肉、香腸，海鮮久久才吃一次，大部分是吃蝦子或蛤蜊，「因此我也認為吃海鮮也是奢侈的事，也因為這樣我現在有能力賺錢了也愛吃海鮮，因此她說得並沒有錯啊？」

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很多人提到「家窮為什麼還能學芭蕾、戴牙套？」原PO認為，爸媽支持小孩的夢想天經地義，「她媽媽為了照顧她跟姊姊，不但扛起生活家計還要支付學費，如果她媽媽把投資在楊丞琳身上的費用都去吃海鮮，現在還是窮人吧」。

▲女星楊丞琳在陸綜說出「吃海鮮是奢侈的事，在那」。（圖／翻攝IG／rainie77）

此外，他也指出，楊丞琳並不是因為「海鮮事件」所以關閉IG、FB的留言功能，「她的留言功能在八月初的時候早就關閉了」；關於節目影片內容，「楊丞琳說的是『臺灣』並非『中國臺灣』，是節目組加字幕上去的」，而且，他發現節目中對話鏡頭是不順暢的，猜測是節目組刻意剪輯楊丞琳原本的話，導致播出時產生誤會。

貼文一出，吸引千名網友留言，「她本人都沒出來解釋了，你在急著解釋什麼」、「台灣網友生氣的點不是『早年』，而是『在那』」、「她不可以說在那邊是奢侈的，她應該要說『以前吃海鮮是奢侈的』」、「重點是她訪談內容講的都是貶損台灣的東西，誰在吃東西吃一吃突然說我是哪裡人啊，這種訪談根本就是設計過的好不好？要不要這麼天真」。

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