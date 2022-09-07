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楊丞琳沒吃過的豆腐魚「就是那個魚」　價格驚呆！屏東人秒懂激讚

▲重傳／楊丞琳吃豆腐魚 。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道

▲楊丞琳吃豆腐魚 。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

記者曾筠淇／綜合報導

楊丞琳一句「吃海鮮是奢侈的在那」引發爆量討論，值得一提的是，節目上還有位來賓說台灣「沒有豆腐魚」。對此，臉書粉專「屏東點 Pingtung.」就貼出一張照片並表示，其實豆腐魚就是屏東東港特產的「那個魚」。

還原大陸節目上的對話，楊丞琳被問及「丞琳你台灣人怎麼沒吃過（豆腐魚）？」一旁來賓便說「沒有的，台灣沒有豆腐魚的！」這時楊丞琳則回應，「沒吃過，其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那。」

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臉書粉專「屏東點 Pingtung.」昨天發文直呼，「那個魚就是那個魚！」附圖提到，其實楊丞琳沒吃過的豆腐魚，就是「屏東東港特產『那個魚』」，至於為何叫「那個魚」呢？其實是因為真正的名字「小鰭鐮齒魚」太難念了，所以才會再取一個別名。

▲▼ 。（圖／粉專「屏東點 Pingtung.」授權引用）

▲豆腐魚就是屏東的「那個魚」。（圖／粉專「屏東點 Pingtung.」授權引用）

粉專透露，如果網購「小鰭鐮齒魚」的話，每包16至20尾，價格落在150元左右。

除了「屏東點 Pingtung.」之外，屏東縣長潘孟安昨天也發文表示，「今晚要不要來點『那個魚』？哪個？就那個魚啊！」這可是在東港點餐最容易鬧出的經典笑話，因為這魚真的俗稱「那個魚」。

潘孟安也進一步解釋，那個魚就是「小鰭鐮齒魚」，是東港的海味特產，很多人到當地餐廳用餐都會點一份炸那個魚，所以大家不要以為老闆在開玩笑。他也補充「真正東港討海人」的吃法，只要把那個魚丟進肉燥泡麵裡面，就是最平凡的五星級海味了，「你吃過那個魚了嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

▲潘孟安分享討海人吃法。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

「豆腐魚」真面目曝光以後，也引發一票網友討論，「肉燥麵加那個魚超對味的啦！內行人都這樣吃」、「那個魚～好吃！入口即化像冰淇淋」、「那個魚有夜市的地方必買，好好吃」、「東港人都吃過」、「那個魚入口即化好吃」、「那個魚米粉湯也很好吃」、「說豆腐魚不知道，一說那個魚秒懂」。

還有些網友表示，「這就是傳說中台灣沒有的豆腐魚嗎」、「我小時候家裡沒什麼錢，所以我媽常常炒那個魚鬆，吃到吐」、「請問牠的名字是不是跟『小氣廉恥』同音（第2字音ㄑㄧˊ）」、「原來是不知鐮齒啊」、「別說牠便宜，天后都吃不起」、「這好好吃喔！一大盤100元吃超爽」。

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