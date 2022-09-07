　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

內政部偷酸楊丞琳「笑死」　網友全炸了：政府帶頭霸凌？

▲▼楊丞琳說小時候經濟壓力大。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

▲楊丞琳的海鮮奢侈說被罵爆。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《內政部「造句哏圖」酸楊丞琳：笑死，有人說在台灣吃海鮮很奢侈》，藝人楊丞琳一席「海鮮論」，引起台灣輿論熱議。內政部6日也在臉書造樣造句，列出7個「笑死」宣導反詐騙，但其中竟赫見一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯揶揄楊丞琳言論，引發網友砲轟。

內政部6日晚間在臉書表示，光是今年上半年，全台就破獲近1.3萬件詐騙案，並在貼文中列出數種常見的「詐騙說詞」，並用「7個笑死」來造樣造句，依序是「ATM可以解除分期付款」、「點數可以援交」、「自稱美國將軍要來台結婚」、「飆股賺大錢」、「一頁式購物網站俗擱大碗」、「去柬埔寨一個月可以賺8萬」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，第七項造樣造句竟寫著「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯影射近日備受爭議的楊丞琳「海鮮論」，讓許多網友都傻眼，認為內政部畢竟是政府部門，以一個女明星的個人言論來做政令宣導，不管立意好壞與否都不是很恰當。

▲▼內政部「造句梗圖」酸楊丞琳：笑死，有人說在台灣吃海鮮很奢侈。（圖／內政部）

▲內政部「造句梗圖」第7點疑似影射楊丞琳。（圖／內政部）

就有人留言批，「內政部格局就這丁點大？」「原來台灣有窮人、知識不足的人，在主管機關眼中是一件笑死的事。」「這麼傷心的事，政府還在笑死，真難想像。」「最後一個真的很多餘。」「在修理老百姓這件事上，爐火純青。」「還以為在看什麼側翼粉專。」「政府機關帶頭帶風向？」「政府帶頭霸凌？」

還有網友直罵，「內政部不要這樣低級的以訛傳訛好嗎？」「台灣政府機關到底為什麼要把粉專搞的像什麼網紅一樣，每天都發一堆譁眾取寵的東西，看了整個都很尷尬……」「政府部門帶頭檢討受害者，還以一個女星的個人言論來做政令宣導，社會上弱勢到連溫飽都有問題的人，吃海鮮對他們來說可能真的是奢侈的事情，這種言語何嘗不是傷害？」

▲▼ 。（圖／翻攝自內政部）

▲▼網友群起轟內政部發文。（圖／翻攝自內政部）

▲▼ 。（圖／翻攝自內政部）

貼文還引來國民黨市議員徐巧芯造樣造句酸，「笑死，內政部長竟然吃姑婆芋吃到中毒」、「笑死，人家說的是自己以前家裡窮所以吃海鮮很奢侈，內政部的臉書竟然斷章取義台灣藝人的發言」。彰化縣議長謝典林和台中市議員黃健豪也分別留言嘲諷，「笑死，竟然真的有人會吃姑婆芋！」「笑死，竟然有人會吃姑婆芋。」話題整個炸樓。

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
永和孝子睡夢中遭大哥殺害分屍！　最後身影曝光
晨跑一半遭擄！　億萬富翁孫女「遺體找到了」
連千毅剛交保「秒被刑事局載走」！　原因曝光
iPhone 14發布會現場圖外流！　新色、挖孔設計曝
iPhone 14系列倒數計時！　十大亮點、價格資訊一次看
朱立倫動怒了！　「時間到了」秒喊暫停專訪
一圖看懂「陳時中政二代團隊」　英系布局提前替陳建仁練兵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋月老聖誕！要脫單快拜拜　求姻緣9小細節曝

內政部偷酸楊丞琳「笑死」　網友全炸了：政府帶頭霸凌？

不滿加薪2千！台鐵員工連署拼10月翻案　爭取比照郵政資位薪資

外甥女男友「在鄉下種水果」　親戚勸1句話讓網搖頭：以後會羨慕

首次高中英聽測驗今起報名　考試時間延長為50分鐘

什麼時代了！新北土城國中髮禁仍在　學生違反得罰抄心經

手刀搶票！國慶連假高鐵加開101班次列車　　9／9凌晨開賣

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「就是那個魚」　價格驚呆！屏東人秒懂激讚

海濤法師「10億資產」總盤點　宜蘭坐擁2000坪土地

中秋滿月最強招財之夜　7招祕法讓你發

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

中秋月老聖誕！要脫單快拜拜　求姻緣9小細節曝

內政部偷酸楊丞琳「笑死」　網友全炸了：政府帶頭霸凌？

不滿加薪2千！台鐵員工連署拼10月翻案　爭取比照郵政資位薪資

外甥女男友「在鄉下種水果」　親戚勸1句話讓網搖頭：以後會羨慕

首次高中英聽測驗今起報名　考試時間延長為50分鐘

什麼時代了！新北土城國中髮禁仍在　學生違反得罰抄心經

手刀搶票！國慶連假高鐵加開101班次列車　　9／9凌晨開賣

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「就是那個魚」　價格驚呆！屏東人秒懂激讚

海濤法師「10億資產」總盤點　宜蘭坐擁2000坪土地

中秋滿月最強招財之夜　7招祕法讓你發

中秋連假避開壅塞路段　潮州警製作圖資供民眾參考

「100美金賭你不會開轟！」　皇家新秀炸裂打臉Z魔神

騎車回家休息…永和孝子睡夢中遭大哥殺害分屍　最後身影曝光

軒嵐諾造成南韓10死2失蹤！7住戶在地下停車場溺斃　8.9萬戶停電　

佈局疫後市場！華航10月起增班3成、「機微酒2.0」自由行開賣

北市選戰「黃珊珊最可能被棄保」　王世堅：感情上聲援她

騰訊永久放棄蝦皮全部投票權並退出董事會

羅東鎮長吳秋齡辦桌賄選「還送紅酒」　公所遭搜索...7公務員到案

美元狂升、亞幣出現「競貶潮」　謝金河：新版亞洲金融風暴醞釀中

林耕仁中華大學論文也爆抄襲　他曝新事證「連謝詞都能抄」

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

社區摸彩中2大獎　他拒絕捐出遭噓爆

又有颱風？首發預報路徑：下周逼台

比基尼妹超巨彈力　晃暈4.9萬人

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

國稅局打臉阿堂鹹粥　「全台南只有我要開發票？」

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升

更多熱門

相關新聞

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

楊丞琳演藝重心轉往大陸發展，日前在陸綜脫口「在台吃海鮮是奢侈的」，引爆全台網友怒火，如今出現兩派聲浪，話題持續延燒。知名臉書粉絲團「台灣迷因」指楊丞琳小孩戴得起牙套，能從3歲學芭蕾11年，「其實是經濟條件不好的家庭，剛好戴牙套也不方便吃海鮮，所以吃海鮮是奢侈的。」希望大家不要誤會她。

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

內政部酸楊丞琳　 徐巧芯參戰：笑死，部長吃姑婆芋吃到中毒

內政部酸楊丞琳　 徐巧芯參戰：笑死，部長吃姑婆芋吃到中毒

贊同楊丞琳海鮮論！　她諷在中國易吃到便宜貨

贊同楊丞琳海鮮論！　她諷在中國易吃到便宜貨

關鍵字：

楊丞琳海鮮內政部詐騙

讀者迴響

熱門新聞

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

被要求簽承諾書　柯：管你去死的

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面