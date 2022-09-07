內政部偷酸楊丞琳「笑死」　網友全炸了：政府帶頭霸凌？

▲楊丞琳的海鮮奢侈說被罵爆。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《內政部「造句哏圖」酸楊丞琳：笑死，有人說在台灣吃海鮮很奢侈》，藝人楊丞琳一席「海鮮論」，引起台灣輿論熱議。內政部6日也在臉書造樣造句，列出7個「笑死」宣導反詐騙，但其中竟赫見一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯揶揄楊丞琳言論，引發網友砲轟。

內政部6日晚間在臉書表示，光是今年上半年，全台就破獲近1.3萬件詐騙案，並在貼文中列出數種常見的「詐騙說詞」，並用「7個笑死」來造樣造句，依序是「ATM可以解除分期付款」、「點數可以援交」、「自稱美國將軍要來台結婚」、「飆股賺大錢」、「一頁式購物網站俗擱大碗」、「去柬埔寨一個月可以賺8萬」等。

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不過，第七項造樣造句竟寫著「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯影射近日備受爭議的楊丞琳「海鮮論」，讓許多網友都傻眼，認為內政部畢竟是政府部門，以一個女明星的個人言論來做政令宣導，不管立意好壞與否都不是很恰當。

▲內政部「造句梗圖」第7點疑似影射楊丞琳。（圖／內政部）

就有人留言批，「內政部格局就這丁點大？」「原來台灣有窮人、知識不足的人，在主管機關眼中是一件笑死的事。」「這麼傷心的事，政府還在笑死，真難想像。」「最後一個真的很多餘。」「在修理老百姓這件事上，爐火純青。」「還以為在看什麼側翼粉專。」「政府機關帶頭帶風向？」「政府帶頭霸凌？」

還有網友直罵，「內政部不要這樣低級的以訛傳訛好嗎？」「台灣政府機關到底為什麼要把粉專搞的像什麼網紅一樣，每天都發一堆譁眾取寵的東西，看了整個都很尷尬……」「政府部門帶頭檢討受害者，還以一個女星的個人言論來做政令宣導，社會上弱勢到連溫飽都有問題的人，吃海鮮對他們來說可能真的是奢侈的事情，這種言語何嘗不是傷害？」

▲▼網友群起轟內政部發文。（圖／翻攝自內政部）

貼文還引來國民黨市議員徐巧芯造樣造句酸，「笑死，內政部長竟然吃姑婆芋吃到中毒」、「笑死，人家說的是自己以前家裡窮所以吃海鮮很奢侈，內政部的臉書竟然斷章取義台灣藝人的發言」。彰化縣議長謝典林和台中市議員黃健豪也分別留言嘲諷，「笑死，竟然真的有人會吃姑婆芋！」「笑死，竟然有人會吃姑婆芋。」話題整個炸樓。