他剝玉米筍驚見「泰國蝦」嚇壞　老饕一看狂讚：賺到了！

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文詢問，剝開玉米筍時發現裡面長出很奇怪的灰黑色「腫塊」，讓他很疑惑是否還能食用。不過，文章公開不久就有眼尖網友認出，這其實是有「墨西哥松露」之稱的美食，價格十分昂貴，「你賺到了」、「玉米黑穗菌（玉米黑粉菌），可食用，當成香菇煮食」。

▲原PO發現玉米筍長得很奇怪。（圖／翻攝自Facebook／爆廢2公社）

原PO在臉書「爆廢2公社」的文章中提到，「求解，我的玉米筍怎麼了？能吃嗎？在線等回答。」而在附上的照片中，只見被剝開一半的玉米筍上頭竟然有一顆又一顆灰黑色的「腫塊」，看起來十分怪異。

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文章公開之後掀起網友留言熱議，有人覺得是受到黴菌感染，勸原PO不要吃；也有不少人半開玩笑道，「第一眼以為是泰國蝦」、「感覺快變糯米筍了」、「是平常有在健身的玉米筍」。但很快就有眼尖網友認出，這是有「墨西哥松露」之稱的罕見美食，「這是好東西」、「你賺到了」、「這個很貴」、「玉米黑穗菌，可食用，當成香菇煮食」。

根據行政院農委會在「農業主題館玉米」網站公布的文章介紹，過去曾有農民反映玉米長「腫瘤」，而且變形到讓人覺得很噁心，但其實這是由真菌感染所引起的玉米黑穗病，寄主細胞受病原菌刺激分泌大量的生長激素，導致組織細胞快速分裂生長，玉米異常增生腫大，長出類似腫瘤的構造，這種狀況雨季之後比較容易發生。

文章內容還提到，墨西哥農民會在玉米穗染病剛長出瘤狀構造，但尚未出現黑色的孢子粉末時，將玉米穗採收煮食，口感類似菇類，綜合了玉米與菇類的甜味，十分美味可口；而常見的茭白筍也是因為菰草受到菰黑穗菌感染刺激，莖基部膨大而形成像筍一樣可食用的構造。