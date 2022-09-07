永和分屍案為4萬元肢解親弟　兄弟姊妹：大哥不管老母

記者黃翊婷／綜合報導

新北市永和區54歲梁姓前法警辭職返家照顧中風母親，8月31日因4、5萬元的借款與大哥梁志超（74歲）發生爭吵，1日凌晨3點多竟遭大哥持刀殺害，遺體頭部、雙手、右腳還被砍下。梁嫌的其他兄弟姊妹透露，大哥從小就很孤僻，個性古怪、自私，平時不喜歡與人交流，和兄弟姊妹關係不太好，對老母親也是不管不顧。

▲梁志超前往商店買了2把菜刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧整起事件，死者梁納克10多年前提前辭職，返家照顧當時年過90歲的中風母親，家中經濟來源主要靠大哥梁志超的退休金，還有其他兄弟姊妹的金援，母親在2021年間過世後，他便與大哥一同住在位於新北市永和區智光街的某公寓3樓。然而，兄弟倆疑似因為用錢的問題經常發生爭吵，弟弟在2020年、2021年間曾對大哥提告恐嚇、妨害自由以及毀損等等罪。

▼▲梁志超拖著紅色行李箱頻繁進出住家，還曾抱著2大袋垃圾出門。（圖／記者陳雕文翻攝）

今年8月30日晚間11點多梁納克失聯，一名女性友人擔心他的安危而報警。警方前往梁家查探，卻在公寓內的房間發現梁男殘缺的遺體，只剩下軀幹和左腳，頭顱、雙手和右腳都被砍斷；警方進一步調閱監視器畫面，發現大哥梁志超在8月31日晚上拖著一個紅色行李箱頻繁進出公寓，9月5日中午又拿了2大袋垃圾出門，最後雙手空空返家，同日晚間6點多便拖著行李箱離開住家，搭上往台北方向的公車。

梁志超抵達公館後先把行李箱寄放在超商，然後坐公車去台北車站閒逛；超商店員警覺有異，主動通報警方，永和偵查隊立即派員前往現場埋伏，並於6日下午4點多將人逮捕。梁志超被帶回永和警分局時，面對媒體提問，「為什麼要殺了弟弟呢？」他回答，「他（弟弟）欺負我！他一個人住3間房！而且跟我借錢也不還」。

▲梁志超在台北市被逮。（圖／記者陳雕文攝）

根據《自由時報》報導，梁家其他兄弟姊妹透露，大哥從小就很孤僻，個性有些古怪、自私，不喜歡與人交流，和兄弟姊妹關係不太好，對年邁的母親也是不管不顧，大家心中都頗有微詞；鄰居也聲稱，梁家大哥和小弟個性截然不同，弟弟常與母親一同出入，非常孝順，為人也很和氣，大哥則不太跟鄰居打招呼，還會因為一些小事與鄰居起口角。

至於遺體缺失的部分究竟在哪裡，警方調查，梁志超在1日凌晨行凶後，到了早上先切下死者頭顱，打包丟進垃圾車，隔天再肢解雙臂、右腳，同樣也是丟入垃圾車。全案仍有一些疑點尚待調查釐清，警方訊問後，已依殺人、毀損屍體、棄屍等罪將梁志超移送法辦。