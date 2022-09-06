永和男肢解親弟「頭顱丟進垃圾車」！　遺體恐已被焚化爐燒毀

記者柯振中／綜合報導

新北市永和區1日發生恐怖分屍案，74歲男子梁志超趁著弟弟梁納克熟睡時，持刀刺穿對方的心臟，接著分屍滅跡，將弟弟的手腳及頭顱打包、丟進垃圾車。梁嫌落網後坦承，是自己犯下案件，起因是2人有借貸糾紛。至於詳細案情為何，仍待警方進一步釐清。

警方調查，梁志超1日殺害胞弟後，立刻開始分屍工作，先是切下頭顱、打包丟進垃圾車，2日又將遺體左、右手及右腳肢解，晚間再丟入垃圾車，手段相當兇殘。

梁姓死者的同學找不到人，因此決定報警處理。警方獲報前往梁家，光是在門口就聞到濃濃的屍臭，於是立刻找鎖匠開門，在屋裡的間房間發現梁姓死者的遺體。

▲警方光是在門口就聞到濃濃的屍臭味。（圖／記者陳以昇攝）



警方後續追查，發現梁嫌8月31日晚上開始，就時常拖著紅色行李箱、包包出入家門，因此將梁嫌列為關係人、進行全力追查。

警方6日調查時發現，梁嫌拖著行李箱，進入羅斯福路三段的一間超商內，寄放行李後離去，於是立刻聯絡店員，若人回來了，務必幫忙拖住，接著動員大批警力埋伏。

梁姓嫌犯6日下午4點多搭車回到超商，員警立刻上前控制行動，並在梁嫌身上找到了16萬餘元的現金，行李箱裡面裝的則是棉被、衣物等。

▼梁嫌將胞弟支解後，把遺體的手腳、頭顱打包丟進垃圾車。（圖／記者陳雕文翻攝）



後來梁嫌落網，也坦承是自己犯案，並指控弟弟欺負人，不但一個人住3間房間，且借錢也不還，所以才痛下殺手，弟弟的頭顱、軀幹已被他丟進垃圾車。

據了解，梁姓死者、梁姓嫌犯都沒有結婚，家中還有其他7名兄弟姊妹，2人與高齡90多歲的中風老母親同住，梁姓死者負責照顧生活起居，經濟來源則是梁嫌的退休金、另外7名兄弟姊妹的金援。

梁母去年過世後，就只剩下2兄弟同住，但2人相處卻不怎麼和睦，在此次案件爆發前，梁姓死者2020年、2021年就曾對梁嫌提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪。

▼梁嫌趁著胞弟熟睡時，一刀刺進心臟，接著將胞弟的遺體支解、棄屍。（圖／記者陳以昇攝）



根據鄰居透露，梁姓死者替90多歲老母把屎把尿，算是相當孝順，且平時個性較為開朗，反而是梁姓兇嫌看起來較為陰沈，不會打招呼、也不太講話。

▼根據鄰居透露，死者個性較為開朗，反倒是哥哥看起來較為陰沈、不太打招呼，也不會講話。（圖／記者陳以昇攝）



此外，梁姓死者為了照顧母親，10多年前辭去法警的職務，不但要申請中低收入戶，還要領取里長的物資來維持生活，但梁姓兇嫌是外交部司機退休，戶頭存款超過3,000萬元，每年光是利息就超過新台幣40萬元，2兄弟的經濟狀況差距相當大。

警方調查後研判，梁姓死者被丟進垃圾車的肢體，可能已經被送到焚化爐焚燬，訊後依照殺人、毀損屍體、棄屍等罪嫌送辦。詳情仍在偵辦當中。

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