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新北哥分屍「買2把菜刀」百貨店畫面曝　存款3000萬仍為錢肢解親弟

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市永和區54歲梁姓前法警辭職返家照顧中風母親，但長期因金錢問題跟同住的大哥起爭執，竟遭殺害分屍，頭顱、雙臂及右腳都被打包丟到垃圾車。如今監視器畫面曝光，可見梁姓大哥4日赴生活百貨買菜刀，疑似欲返家繼續肢解弟弟遺體，令人不寒而慄。

監視器畫面可見，梁嫌4日傍晚頭戴藍色漁夫帽，身穿深色上衣，拿著2把菜刀到櫃台結帳。事實上，兄弟倆8月31日因4、5萬元的借款發生爭吵後，梁嫌1日凌晨就趁對方熟睡，持水果刀將人刺死。到了早上，他先切下死者頭顱，打包丟進垃圾車，隔天再肢解雙臂、右腳，同樣丟入垃圾車。

▲▼永和哥分屍「買2把菜刀」店家畫面曝　存款3000萬仍為錢肢解親弟。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲梁嫌到生活百貨買2把菜刀，疑要返家繼續肢解遺體。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於遺體還剩下軀幹跟左腳部分，梁嫌4日特意赴生活百貨買刀，疑似是想繼續肢解剩餘遺體，怎料死者大學同學5日報案協尋，警方先一步破門發現死者殘肢，全案才因此曝光。當天傍晚6點多，梁嫌看到警方在家門口，匆忙逃至公館露宿，但隔天就被埋伏的警方當場逮捕。

54歲梁姓死者有8名兄弟姐妹，多年來和母親、73歲梁姓大哥同住，後來9旬老母中風行動不便，死者為了全心照顧，10多年前辭去法警的職務，經濟來源主要靠大哥的退休金，以及其他7兄妹的金援，不料去年母親離世，剩兄弟倆同住，雙方矛盾日益擴大，竟種下殺機。

不過，知情人士透露，對比死者申請中低收入戶，還要領取里長提供的物資來維持生活並照顧母親，梁姓大哥是外交部的司機，多年來省吃儉用，戶頭存款超過3000萬，每年可領超過40萬的銀行利息，卻只用少少的錢照顧弟弟跟母親，最後還為了錢狠心將弟弟殺害。

稍早警方訊問後，依殺人、毀損屍體、棄屍等罪將梁嫌移送法辦。

▼梁嫌拖著紅色行李箱逃離住家，相當顯眼。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼分屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

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