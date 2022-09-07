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社會 社會焦點 保障人權

永和大哥分屍弟弟：他欺負我！　搭公車逃公館破案關鍵曝

記者陳俊宏／綜合報導

新北市永和發生驚悚分屍案，74歲男子梁志超殺害弟弟，搭公車逃到公館不到1天被逮，「他（弟弟）欺負我！他一個人住三間房！而且跟我借錢也不還。」由於他帶著「紅色行李箱」逃亡，擔心太過招搖才決定先寄放到超商，但這舉動反而成為他落網的關鍵。

據了解，54歲梁姓死者有8名兄弟姐妹，他和大哥梁志超與9旬母親同住。後來老母中風行動不便，死者為了全心照顧，10多年前辭去法警的職務，經濟來源主要是靠大哥的退休金，以及其他7兄妹的金援，直到去年母親離世，剩兄弟倆同住。

▼梁嫌6日下午在公館落網。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼梁姓大哥。（圖／記者陳雕文攝）

▼梁嫌拖著紅色行李箱逃離住家，該行李箱成破案關鍵。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼監視器。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，死者跟大哥感情不睦，疑因用錢的問題經常發生爭吵，死者在2020年、2021年間甚至對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪，雙方矛盾日益擴大，竟種下殺機。

警方調查，梁嫌1日殺害弟弟後，立刻開始分屍工作，先是切下頭顱、打包丟進垃圾車，2日又將遺體左、右手及右腳肢解，當晚再丟入垃圾車，手段相當兇殘。

怎料死者大學同學5日報案協尋，警方先一步破門發現死者殘肢，全案才因此曝光。梁嫌當天傍晚6時多，看到警方在家門口，立刻拖著紅色行李箱，搭公車匆忙逃至公館露宿。

▼梁嫌拿著2袋裝著弟弟手腳的大袋子，丟到垃圾車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼棄屍畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方展開追查，6日從監視器見梁嫌進入羅斯福路三段的超商，立即聯繫超商店員，並得知他將紅色行李箱寄放在超商內。因此警員跟店員說，「如果這人又回來，請幫我們拖住」，接著大批警力動身到場埋伏。

當天下午4時多，梁嫌果然坐公車回到超商，立刻被大批警力逮捕，當場坦承犯行，稱已將弟弟的頭顱、軀幹打包丟進垃圾車。警方在他身上起獲現金16萬餘元，其行李箱內為棉被、衣物。

當梁嫌被帶回永和分局時，聽到媒體問「為什麼要殺了弟弟呢」，他對鏡頭大聲說，「他（弟弟）欺負我！他一個人住三間房！而且跟我借錢也不還。」

警方回顧這起案件表示，因梁嫌是透過步行再坐公車亂繞，其實行蹤非常難掌握，但他拉著顏色非常鮮紅的行李箱，擔心太過招搖才決定先寄放到超商，但這個舉動反而成為他落網的關鍵。警方訊後依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦。

▼永和發生驚悚分屍命案。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案鑑識人員離開。（圖／記者陳以昇攝）

▼梁嫌分屍工具。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼凶刀。（圖／記者陳雕文翻攝）

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