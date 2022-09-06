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療癒花園揭幕！台大金山分院「甘藷園」　同仁體驗挖地瓜樂趣

▲療癒花園揭幕！台大金山分院「甘藷園」 同仁體驗挖地瓜樂趣。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲療癒花園揭幕！台大金山分院「甘藷園」。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國立臺灣大學醫院附設金山分院配合新北市金山區「2022金山甘藷季-點藷成金」，邀請台大醫院總院同仁及眷屬，親手體驗挖出金山分院自產的地瓜，金山分院張志豪院長表示，隨著療癒向日葵花園，走進田埂間享受花海盛開的美景，平日在城市生活的同仁們，直呼與土地親近體驗「一日農夫」。

▲療癒花園揭幕！台大金山分院「甘藷園」 同仁體驗挖地瓜樂趣。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲台大醫院金山分院打造療癒向日葵花園。

台大金山分院表示，配合金山區「2022金山甘藷季-點藷成金」，今年度邀請台大醫院總院同仁及眷屬共48人，在主計室主任邱淑惠的帶領下，規劃一趟北海岸觀海、賞花、逛老街的豐富旅程，參與同仁在炎熱酷暑的天候下，雖然汗流浹背、體力用盡，但能夠走訪金山在地秘境及品嚐當地名產小吃，還可以親身體驗挖地瓜，直呼這趟旅程實在是「大碗擱滿意」。

台大醫院金山分院張志豪院長表示，「療癒花園」向日葵花海自7月底起綻放，吸引一波賞花民眾的熱潮，在8月27日總院同仁及眷屬一同為「療癒花園」揭幕，並親手體驗挖出金山分院自產的地瓜，未來療癒花園將持續規劃在不同季節種植美麗又有實用價值的花卉、農產品，屆時歡迎大家來金山分院賞花。

▲療癒花園揭幕！台大金山分院「甘藷園」 同仁體驗挖地瓜樂趣。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲▼台大醫院金山分院張志豪院長帶領同仁體驗挖地瓜。

▲療癒花園揭幕！台大金山分院「甘藷園」 同仁體驗挖地瓜樂趣。（圖／台大醫院金山分院提供）

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