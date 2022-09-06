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新北認定恩恩案國賠不成立　林佳龍競辦：市府應有良知和同理心

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者崔至雲攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北染疫病逝男童「恩恩」的爸爸向3機關請求國家賠償案，但新北市府法制局今（6日）皆認定國賠不成立。對此，民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人李晏榕表示，這是令人悲痛的事件與令人遺憾的決定，新北市府應有良知和同理心，除了應誠實公布真相和所有通訊資料，給恩恩家屬一個交代之外，也應從錯誤中學習，避免有下一個恩恩。

新北市法制局今以新聞稿公布結果指出，恩恩案經新北市府及消防局、衛生局分別召開國家賠償審議會議，委員詳細詢問、審查處理本案之始末及法令依據，咸認為新北市府、新北市府消防局、衛生局均依當時管制措施積極搶救恩恩，並無怠忽職守，故不成立國家賠償責任。

對此，李晏榕指出，新北市府法制局發布的新聞稿中，提到「市府單位都依當時管制措施積極搶救」、「消防局值勤人員均依中央流行疫情指揮中心指引積極執行救護勤務」、「市府已善盡督導之責，不符合國家賠償要件」等，惟無論是「無怠忽職守」、「積極搶救」、「已善盡督導之責」，聽在恩恩家人、新北市眾多父母耳裡，無異再次傷害市民對於市府的信任，希望市府確實公布全部錄音、通聯紀錄，不要讓「消失的81分鐘」最後無人負責，應將真相公布在陽光下。

李晏榕表示，今天市府決議國賠不成立的結果，令所有人為恩恩的父母和家屬感到難過、也令人難以接受，也盼未來國賠案如果提到法院，會有更透明、公正的處理。

李晏榕也認為，民眾可以理解基層公務員辛勞，但若恩恩案的處理過程中確實發生疏失，也希望市府勇於承擔、承認錯誤、究責改進，重新審視恩恩案過程，讓未來類似的事件不要再發生。

李晏榕也呼籲新北市長侯友宜，身為父母官、身為新北大家長，應展現一絲同理心，不要讓失去孩子的傷心父母，無止盡地為了真相奔走、暗夜哭泣，結果只是換來行政機關的卸責。

李晏榕表示，自己是律師也是母親，握有恩恩案完整資料的新市政府實不應讓恩恩的父母，必須透過漫長的興訟方式來追求真相，相信台灣社會都希望，侯友宜好好做一個有同理心的父母官，好好地還原恩恩案的事實經過。

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