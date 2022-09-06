烤肉最佳配角！新北教自種青蔥不求人　打造居家新鮮食材庫

▲動手做中秋節烤肉食材，多了份參與感。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋節即將到來，月圓人團圓，夜間賞月總少不了烤肉這一味！月圓人團圓，享受烤肉樂趣的同時，搭配青蔥等配菜與肉片一起入口，不僅能提味，也能讓烤肉更家色香味俱全。配菜的來源除了超市購買，也能從自行培育，新北市政府景觀處教您利用家中陽台或屋頂，就能打造出種植新鮮蔬菜的居家食材庫。

每逢中秋佳節，最常與月餅、柚子以及萬家飄香的烤肉活動作聯想，肉片或培根搭配青蔥作成烤肉串更是常見的品項。青蔥除了是烤肉活動經常登場的最佳配角，更是居家常備料理。除可至菜苗種子行購買蔥苗外，也可以利用青蔥切下的根部進行栽種，選用排水性較好的壤土，或直接放入盛水的容器內，水深蓋過根部即可，每兩天換水一次，約1週即可冒出新芽。

▲青蔥為常見的食材，全株或切下的根部就能種植。

景觀處長林俊德表示，民眾平時就可以利用家裡的花圃、陽台或屋頂等空間打造自家常備食材庫，自己種配菜不僅吃得安心健康，還能選擇自己喜歡的品項栽培，滿足味蕾的同時增添更多生活趣味。如生熟食都適合的萵苣，醃料用的香草迷迭香，與鹹酥雞最搭的九層塔等都是能夠自行栽培的植物。

林俊德說，民眾平時就可以利用住家的陽台、花圃或屋頂等空間，打造自家食材庫，需要時隨手摘即可使用，同時也能綠美化生活空間，達到美觀、便利與趣味之目標。喜歡居家園藝的朋友，可以透過景觀處聯繫城市綠美學輔導團取得技術輔導或諮詢服務，或加入「新北可食地景～Fun食樂活團」臉書社團分享種植的心得及成果。

▲蔥的根部則可以直接埋入土壤中，適當澆水漸漸會長出嫩綠色的蔥段。

▲利用陽台空間，還能種植包肉用的生菜萵苣，甚至可以選種少見的紅葉萵苣。

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