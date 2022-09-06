新北五股守讓堂首座民俗童玩　獲融合遊戲認證歷史建築

▲新北五股守讓堂首座民俗童玩，阿根廷的遊戲專家們體驗玩翻板。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為打造不同族群的友善服務，新北市百年歷史建築五股守讓堂「藝遊工坊」提供的臺灣民俗童玩，於日前獲得「多元文化遊戲認證標章」，成為國內第一座設有多元文化融合遊戲的歷史建築。來自阿根廷「最會玩」的遊戲專家，也於今（6日）特地造訪五股守讓堂，進行一場南美洲與臺灣的多元文化遊戲交流。

新北市首座異地重建的文化資產「五股守讓堂」，除了讓民眾可以用全新的視角認識傳統建築之美，為打造友善平權的環境教育場域，「藝遊工坊」體驗室中提供的20餘種復古童玩，包括尪仔標、打陀螺、波浪鼓、踩高蹺、溜溜球、扯鈴、竹蟬、滾鐵環、銅拱仔車、舞獅頭等遊戲器具，於日前通過多元文化玩具認證，成為獨步全臺第一座擁有傳統民俗童玩融合遊戲認證的歷史建築。

新北市立圖書館表示，來自阿根廷布宜諾艾利斯政府「鄰里遊戲計畫（Programa Juegotecas Barrialesa）」及「玩趣中心（Centro Ludico）」的學者6日特別造訪五股守讓堂，體驗臺灣民俗特有的「多元文化認證」融合遊戲，同時帶來阿根廷傳統遊戲與臺灣的小朋友分享。

▲五股國小學童教阿根廷的遊戲專家玩扯鈴。

阿根廷玩趣中心研究主任、首任鄰里遊戲計畫總監Virginia Guardia表示，傳統阿根廷遊戲是識別這個國家居民的文化遺產的一部分，其中有些遊戲跟臺灣傳統童玩有異曲同工之妙，因此也將阿根廷的傳統遊戲與臺灣的親子分享，尤其疫情期間無法出國，希望臺灣民眾能透過簡單的傳統童玩增進親子情感交流。

新北市立圖書館王錦華館長表示，融合教育已是世界潮流，在國外行之有年，新北市打造友善閱讀空間不遺餘力，目前已有新莊聯合分館、鶯歌分館、土城親子分館、淡水水碓分館、淡水竹圍分館、蘆洲兒童親子分館、金山分館、以及石門分館等8個分館提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等六項不同族群需求的融合遊戲玩具服務。

王錦華說，此次五股守讓堂「藝遊工坊」的臺灣童玩獲得多元文化玩具認證，同時透過國外相互交流，除了提升新北市立圖書館的國際能見度，更進一步從彼此的互動中吸取經驗，對於未來營造更友善的閱讀環境與服務有相當助益。

中華民國遊戲協會創會理事長林君英說，多元文化遊戲認證標章的目的在讓民眾透過遊戲認識自己與他國的文化，在疫情期間，藉由旅行於各國間的文化遊戲，透過遊戲過程中的語言、肢體、色彩等體驗，讓文化交流躍然紙上，進而讓民眾了解與認識多元文化之美；詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2293-2114。

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