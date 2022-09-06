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大陸 大陸焦點 特派現場

13歲男童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘「半身癱瘓」　就醫竟是腦梗死

跳繩。（圖／Pixabay）

▲小劉被媽媽逼著運動，跳繩5分鐘突然喊痛，接著半身癱瘓。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

隨著運動觀念興起，不少家長會帶著孩子一起運動。不過，江蘇南通一名女子因為快要開學，要求13歲的兒子加強運動，沒想到兒子跳5分鐘突然喊痛，接著口眼歪斜、半邊身體不能動，送一後才知道，竟是突發性腦梗死。

綜合陸媒報導，13歲的小劉（化名）平時相當少出門，且十分愛吃肉、喝飲料，有空的時候就打電動跟睡覺，完全沒有運動習慣，經過了一個暑假，整個人又腫了一圈。

劉母眼看著要開學，兒子又變更胖，於是督促運動，並遞給兒子一根跳繩。沒想到，小劉在客廳裡跳了5分鐘的跳繩就停了下來，接著不斷喊痛。

劉母以為兒子打算偷懶，沒想到一看才發現，兒子口眼歪斜、半邊身體不能動，嚇得立刻叫丈夫過來，一起將人送到急診。

▼小劉跳繩5分鐘就停下，媽媽還以為他想偷懶，沒想到事態這麼嚴重。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲跳繩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

醫師透過電腦斷層檢查，沒有發現明顯異常，研判是急性腦梗死。不過，這也讓醫師十分糾結，不曉得為何年紀這麼輕，卻會罹患這樣的病，加上治療藥物有規定滿18歲才能用，最後無奈之下，只能請小劉的家長將人轉到大醫院去。

小劉隨後被轉送到南通大學附屬醫院，當即住院接受保守治療，但第二天症狀加重，出現頻繁嘔吐、意識障礙的狀況。醫師於是立刻介入手術，而術中造影發現，小劉的一側頸動脈顱內段已完全閉塞，只靠另一側的血管提供部分代償，所幸手術相當順利，成功打通了血管、恢復血流，小劉也終於開始好轉。

對此，南通大學附屬醫院醫師張雲峰介紹，孩童的腦梗塞與成年人不同，相對較為少見，最常見的危險因素包含顱內血管發育畸形、有先天心臟病史或心臟病術後等症狀，還好小劉即時得到治療，目前已逐步好轉。

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