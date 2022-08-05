▲國防部、外交部官網癱瘓。（圖／翻攝外交部官網）

記者蔡佩珈／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西抵台後，總統府網站、外交部網站皆無法連上線，國防部、外交部網站自5日凌晨0時09分再度癱瘓，截至下午2時30分為止，國防與外交部網站皆無法連線進入。

中共解放軍宣布自8月4日12時起展開軍演，未料國防部、外交部官方網站3日深夜驚傳癱瘓，完全無法連線，截至4日凌晨0時15分仍處於癱瘓狀態，雖國防部網站已在4日凌晨0時31分左右修復。沒想到，國防部跟外交部官網在5日凌晨0時09分突然再度癱瘓，連續2晚都被攻陷。

外交部發言人歐江安5日說明，我國政府英文入口網及外交部官方網站首度在8月2日偵測到有來大量來自中國、俄羅斯等地IP 連線攻擊，意圖癱瘓網站運作，一分鐘高達850萬次連線，經過緊急復原系統作業，當日相關網站均已恢復瀏覽功能。

歐江安說，外交部相關網站在8月4日中午、8月4日深夜、8月5日清晨，相繼偵到境外網軍以更新手法，進行更大量的攻擊，惡意連線次數最大值已高達每分鐘一億七千萬多次。經緊急搶修，外交部官方網站於同日修復完畢，上述兩個網站目前正常運作中。

歐江安表示，由於境外敵對勢力的網軍仍不斷發動攻擊，相關網站或有瀏覽速度較慢或暫時中斷連線情形，以進行連線過濾及調整網路設定。外交部會持續保持高度警戒，遇有任何異常情形，會即時妥為應處。

不過，外交部與國防部網站截至下午2時30分為止，依舊無法連線進入。