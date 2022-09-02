娃娃車左轉沒打燈害31歲男騎士撞癱　司機不吃喝39年才夠賠千萬

▲龍姓男子開車要左轉沒依規定打向燈，與直行巫姓騎士發生嚴重車禍，龍男被巫家求償4643餘元。（示意圖／資料照無關本案）



記者蔡怡萍／苗栗報導

一名龍姓娃娃車司機開車至路口要左轉，沒有依規定打方向燈，造成後方31歲巫姓男子騎機車直行反應不及追撞，巫男撞成重傷，復健後仍肌肉萎縮、生活無法自理，巫男與父母向龍男合計求償4643萬餘元，苗栗地院審理後，認為雖然龍男有違規，但巫男當時也超速駕駛，需負擔40%過失責任，判龍男賠償巫家1121萬餘元適當，而依龍男月收入約2.4萬，換算下來需工作39年不吃不喝才夠賠償，全案仍可上訴。

根據判決，職業為開娃娃車的龍姓男子，2019年4月30日下午開著自家小客車，行駛在苗栗縣後龍鎮高鐵三路由南往北方向，行經後龍鎮高鐵三路與新港五路之交岔路口欲左轉時，龍男因新港五路車道狹窄，於是先向右前偏駛後再左轉，但卻沒有在距交岔路口30公尺前打方向燈，導致後方直行的巫姓男騎士判斷錯誤、反應不及追撞上去，巫男受巨大撞擊力道，送醫後有頸椎間盤突出、氣胸、神經叢損傷致肢體功能喪失，日常生活無法自理，甚至連排便都需要人幫忙。

巫男一家人提告主張，車禍發生時他年僅31歲，幾乎癱瘓後無法工作，需要請專人終生照料，且出現情緒障礙與失眠，父母也達65歲退休年紀，車禍後無法仰賴兒子扶養，巫母甚至因此罹患憂鬱症需藥物治療，導致照顧全家的重擔落到巫父肩上，對龍男提出總共4643餘萬元的求償。

法院審後，刑事部分依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑6月，可易科罰金；民事部分，肇事責任經過澎湖科大鑑定，顯示龍男雖確實左轉沒事先打方向燈，未禮讓直行車先行，為肇事主因，但巫男進入路口也未減速慢行、超出速限行駛，也需自負40%過失責任。

將看護費、勞動能力損害、扶養費等以基本合理標準計算後，再扣除已請領的保險費，法院認為龍男需賠償巫男981萬餘元、巫父母各70萬元，總計1121萬餘元，仍可上訴：若依龍男開娃娃車為業、一個月2.4萬元收入來看的話，1千多萬賠償金需工作近39年不吃不喝才賠償得完。