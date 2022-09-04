台南2駕駛平交道前吵5分鐘...後方交通癱了！警：依法舉發

▲台南市東區、東豐、北門路口近南二中平交道，有兩部轎車疑發生行車纠粉，竟於平交道停車爭吵，且不顧義交勸導僵持近5分鐘癱瘓後方交通。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群平台PO出1段影片指出，台南市東區、東豐、北門路口近南二中平交道，有兩部轎車疑發生行車纠粉，竟於平交道停車爭吵，且不顧義交勸導僵持近5分鐘癱瘓後方交通，台南市警五分局指出，2車違反道交條例，將通知車主到案說明舉發。

網友貼出影片指出，台南市東區、東豐、北門路口近南二中平交道，3日下午1時55分左右，有兩部轎車疑發生行車纠粉，竟於平交道停車爭吵，且不顧義交勸導僵持近5分鐘，造成車輛通過都要遶過2車，因而癱瘓後方交通，直至下一班火車即將通過時，才在義交引導下離開。

台南市警五分局交通組長陳俞成指出，影像中兩車駕駛人疑似在車道上停等火車時發生爭執，違規停車造成後方車輛無法通行情形，涉違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，可處新台幣900元罰鍰。五分局將通知車主到案說明，依法舉發。提醒用路人，遇有行車或停車糾紛則應冷靜處理，並將車輛依規定停放後，報警處理，切勿有不理性衝突，而影響其他用路人。