賴品妤曝要跟曾玟學在新北登記　只因聽完林佳龍保障女性10政見

▲賴品妤6日替林佳龍站台。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍今（6日）日上午出席「攏係好姊妹－姐姐妹妹挺佳龍助選團成立」，包括總會長許昭興、立委林靜儀、賴品妤、民進黨新北市黨部主委何博文、市議員李倩萍、賴秋媚、鄭宇恩，議員候選人山田摩衣、石一佑、黃淑君、陳乃瑜、民進黨婦女部主任許嘉恬都出席相挺，現場「姊妹」熱情為林佳龍高喊「凍蒜」，林佳龍則也提出「十大政策」展現對女性的重視。

林佳龍笑說，自己也是在「三個女人的家庭」，包括在做志工的「龍媽」、支持他從政初衷的太太廖婉如、還有剛幫他設計「龍來加油」貼圖的女兒。林佳龍強調「過去在台中市長任內做的，在新北市會做得更好」，他細數過去台中市推動托育、托老一條龍、減輕年輕女性負擔、「以人為本」來提供服務、福利各方面的需求，並整合中央、地方資源，他認為「社福是社會投資」，因此邀請社工、社福背景的人才組成執政團隊設計政策。

林佳龍現場提出「鼓勵女性創業」、「打造女性創業品牌」、「鼓勵女性參與國際會議，建立女性志工平台」、「補助女性凍卵」、「補助 65 歲以上長輩裝假牙」、「青年成家 10 萬基金」、「增加敬老卡點數及使用範圍」、「保護女性人身安全」、「創造女性友善設計之城」、「打造女性文化主題活動」等十項政策，要讓新北市民感受到對於女性的貼心、重視，林佳龍宣示要讓新北市「成為女力的城市」，舉辦各種和女力結合的展演、文化活動，讓新北進入新的格局。

賴品妤表示，10萬元成家基金「看起來我有機會用到」，他原先還在跟男友曾玟學討論要在苗栗或者新北登記，「現在覺得要在新北！」成家就跟創業一樣需要更多支持，10萬元可以讓新家庭添購洗碗機、掃地機器人、烘衣機等「婚姻三寶」，家庭會更和樂。

賴品妤說，女性權益非常需要立法、行政上的保障，因此看到林佳龍提出支持女性創業、補助長輩裝假牙、協助青年勞動力解放、女性友善安全據點等政策，真的「很感動、很貼心」，他也呼籲姊妹們支持能讓新北更好的林佳龍。