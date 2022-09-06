黃珊珊競辦「施工佔用道路」未申請？　藍議員要求柯文哲開罰

▲國民黨台北市議員徐弘庭接獲陳情，黃珊珊競選總部施工佔用道路卻未申請。（圖／徐弘庭辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前台北市副市長黃珊珊8月26日請辭，同月28日宣布參選，並於9月啟動位於大安區光復南路238號的競選總部。國民黨台北市議員徐弘庭接獲陳情，黃珊珊競選總部施工時，疑似沒有完成相關施工申請，造成底下摩托車騎士要牽車時相當危險，要求台北市長柯文哲開罰。

柯文哲6日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員徐弘庭表示，自己接獲一份陳情案，光復南路238號有吊車施工，吊車併排在道路紅黃線上，下方卻是人行道與機車停放區，一查發現是黃珊珊的競選總部。柯文哲也說，這應該要先申請。

徐弘庭指出，自己調閱資料發現，施工單位只有申請柏油路停放那一台車，但卻沒有申請施工範圍，但吊車卻橫跨人行道、機車停車格，造成要牽摩托車的人得先穿越吊車正下方，過程相當危險。但柯文哲聽聞後卻表示，自己不知道這要申請什麼，使徐弘庭要求主管機關自行站出來承認。

北市交通局副局長陳榮明回應，如果施工佔用到人行道，就要跟新工處申請，佔用道路則是要交通局同意。徐弘庭提及，管理一個城市不可以得過且過，更不能只做半套，身為前副市長在自己競選總部施工還違法，希望柯文哲可以提醒一下黃珊珊。

徐弘庭強調，民眾已經跑來向他陳情，附近住戶要牽摩托車卻看到上方有吊車，這相當危險，王子犯法與庶民同罪，並點名新工處、交通局、警察局應依法辦法。而陳榮明則說，後續會再確定施工申請項目。