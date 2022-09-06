　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／搭上「偷窺梗」！　他拍新影片邊宣傳政績邊酸陳時中

記者崔至雲／新北報導

民進黨台北市長候選人陳時中的宣傳影片陷入「偷窺」爭議，新北市議員葉元之利用「偷窺」梗推出翻玩影片，不僅大酸陳時中，也宣傳了「天幕籃球場」。影片一出，也讓網友大讚，「太有創意！」

在葉元之上傳的影片中，一名年輕男子面露猙獰，臉上露出用力的模樣，這時葉元之從牆上方探出頭來，貌似「偷窺」，難道葉跟陳時中一樣用「偷窺」梗？後來鏡頭拉開，原來男子是在公園拉筋，而葉則是趴在公園的圍牆上。

接著葉元之問男子要去幹嘛，男子回答要去打球，葉則問男子說下雨天怎麼打球，男子則回答，因為「板橋有2020天幕籃球場」，下雨也可打球。

▲▼ 葉元之拍攝影片 。（圖／葉元之提供）

▲葉元之拍攝影片。（圖／葉元之提供）

接著葉元之提到，興建天幕籃球場是他2018年提出的政見，他說到做到，從會勘找場地、議會質詢、爭取到一千多萬預算、參加都市審議、施工過程緊盯進度、以及驗收完成後還去現場了解民眾需求，都親力親為，下一屆還會去爭取第二座、第三座天幕籃球場，請大家11/26投票全力支持他。

葉元之這次Kuso「偷窺梗」，不僅酸了陳時中一下，還成功搭上話題，為自己的建設做了宣傳。

葉元之經營的Youtube頻道有接近8萬訂閱，除了有議會質詢及地方服務的影片外，他也時常製作影片針砭時政，今年年中，台電連續多日停電，他就化身「中央流行缺電指揮中心」指揮官狂酸蔡政府大獲好評，還曾拍片酸唐鳳的「五倍券」廣告，在網路上相當收到歡迎。
 

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
20多歲男女墾丁秘境「潛水雙亡」　現場搶救畫面曝
快訊／太扯！詹子賢球棒被偷走　兄弟發聲明
林義傑誘捕盜版手法曝　檢批「癱瘓警察機關」
薛楷莉棄月薪200萬護理師　宣布新身分
iPhone 14全系列價格流出！　頂規要價5.2萬
勾到高壓電！　3焦屍死因曝光
女友學歷低「醫師小開堅持娶」　生3孩都高顏值！20年後崩潰了
林穎孟要求簽「不投降」承諾書　柯文哲嗆：我管你去死的！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

授旗Kolas　蔡英文：打破家族政治、讓花蓮不一樣

喊監票被罰50萬遭中選會撤銷　3Q哥前執行長哽咽：終於還我公道

「分身」與韓國瑜長太像？　柯文哲嗆林穎孟：眼睛跟大腦連結有障礙

光復「赫爾松小鎮」升烏國旗　網淚喊：願榮耀歸於烏克蘭

張善政官網邀網友「分享善願」　最希望桃園改善的是這2件事

支持抗中保台？　柯文哲酸：現階段是「抵抗陳時中、保衛台北」

新北認定恩恩案國賠不成立　林佳龍競辦：市府應有良知和同理心

iPhone 14發布倒數計時！8月這款二手iPhone最多人觀望

林穎孟要求簽「不投降」承諾書　柯文哲嗆：我管你去死的！

快訊／傳美國前副總統彭斯將訪台　外交部：目前未接獲訊息

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

授旗Kolas　蔡英文：打破家族政治、讓花蓮不一樣

喊監票被罰50萬遭中選會撤銷　3Q哥前執行長哽咽：終於還我公道

「分身」與韓國瑜長太像？　柯文哲嗆林穎孟：眼睛跟大腦連結有障礙

光復「赫爾松小鎮」升烏國旗　網淚喊：願榮耀歸於烏克蘭

張善政官網邀網友「分享善願」　最希望桃園改善的是這2件事

支持抗中保台？　柯文哲酸：現階段是「抵抗陳時中、保衛台北」

新北認定恩恩案國賠不成立　林佳龍競辦：市府應有良知和同理心

iPhone 14發布倒數計時！8月這款二手iPhone最多人觀望

林穎孟要求簽「不投降」承諾書　柯文哲嗆：我管你去死的！

快訊／傳美國前副總統彭斯將訪台　外交部：目前未接獲訊息

13歲男童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘「半身癱瘓」　就醫竟是腦梗死

20多歲男女魂斷墾丁秘境！小巴里島潛水雙亡　現場搶救畫面曝

美房市面臨「縮水式通膨」　3000萬買房比2年前少14坪

和吳季璇「親密接觸」洩情！管麟甜讚被吸引「她善良像一張乾淨的白紙」

只有35人得過！阿湯哥獲頒「榮譽海軍飛行員」　正式成為美國海軍

156火球再刷新高　曾峻岳：球迷多腎上腺素

詹子賢球棒被司機偷走監視器畫面曝　兄弟找到本人了

林鐵處蒸汽主題火車　體驗百年風華林業鐵道

Buffet好康！台北老爺兩人同行75折　高雄萬豪中秋連假生蠔吃到飽

奧特羅有想要的理由　何時能來讓助總尷尬又頭痛

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

民政局長喊「支持陳時中」　柯苦笑

柯文哲：當選總統就執行死刑

陳時中怒批侵害隱私！徐巧芯：已配合黨更正

快訊／恩恩案結果出爐！新北市府3機關均認定：國賠不成立

陳時中PK陳信安破局　竟遭北市體育局卡

不只林智堅！「跨黨派」8人都涉抄襲爭議　抄襲名單、回應一次看

快訊／蔡英文慰問四川大地震　「向罹難人員及家屬致上哀悼之意」

徐巧芯曝通訊錄　陳時中競辦：侵害隱私

新北市府3機關認定「無怠忽職守」！恩爸回應了

被要求簽承諾書　柯：管你去死的

驚見焦糖哥哥　陳時中：那個人不是主導人物

2024當郭台銘副手？柯文哲：沒意見

快訊／傳美國前副總統彭斯將訪台　外交部：目前未接獲訊息

穩健開放！外交部：9月12日起恢復「這幾國」免簽

更多熱門

相關新聞

民進黨批「選舉選到失芯瘋」　徐巧芯回嗆：讓我這個小偷一刀斃命

民進黨批「選舉選到失芯瘋」　徐巧芯回嗆：讓我這個小偷一刀斃命

針對北市議員徐巧芯公開民進黨台北市長參選人陳時中選辦分機表，國民黨台北市長參選人蔣萬安6日表示，競選團隊成員不是不能公開的事情，沒有這麼嚴重。對此，民進黨6日透過臉書痛批，「選舉選到失芯瘋！曾擔任執業律師的蔣萬安卻縱容違法，這就是蔣萬安說的優質選風？」豈料，徐巧芯在貼文下方留言回嗆，若有她「竊取電腦」的證據，請陳時中競辦公布監視器畫面，「讓我這個小偷一刀斃命啊！」

約陳信安打球遭北市府擋　陳時中批針對性執法：基層公務員無所適從

約陳信安打球遭北市府擋　陳時中批針對性執法：基層公務員無所適從

柯文哲譏陳時中當演員「尺度很寬」

柯文哲譏陳時中當演員「尺度很寬」

她嗆蔣萬安身為律師「踐踏法治」　怒轟：蔣經國地下有知也會嘆氣！

她嗆蔣萬安身為律師「踐踏法治」　怒轟：蔣經國地下有知也會嘆氣！

柯文哲曝卸任後規劃：我媽說不行

柯文哲曝卸任後規劃：我媽說不行

關鍵字：

陳時中葉元之偷窺

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

連千毅遭逮「警方直衝蘆洲住處」

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

林襄胸部是真是假？她揉過G罩杯「3點輕鬆分辨」

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

搜捕連千毅過程曝　藏神秘手機拒解鎖

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面