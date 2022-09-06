影／搭上「偷窺梗」！　他拍新影片邊宣傳政績邊酸陳時中

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記者崔至雲／新北報導

民進黨台北市長候選人陳時中的宣傳影片陷入「偷窺」爭議，新北市議員葉元之利用「偷窺」梗推出翻玩影片，不僅大酸陳時中，也宣傳了「天幕籃球場」。影片一出，也讓網友大讚，「太有創意！」

在葉元之上傳的影片中，一名年輕男子面露猙獰，臉上露出用力的模樣，這時葉元之從牆上方探出頭來，貌似「偷窺」，難道葉跟陳時中一樣用「偷窺」梗？後來鏡頭拉開，原來男子是在公園拉筋，而葉則是趴在公園的圍牆上。

接著葉元之問男子要去幹嘛，男子回答要去打球，葉則問男子說下雨天怎麼打球，男子則回答，因為「板橋有2020天幕籃球場」，下雨也可打球。

▲葉元之拍攝影片。（圖／葉元之提供）

接著葉元之提到，興建天幕籃球場是他2018年提出的政見，他說到做到，從會勘找場地、議會質詢、爭取到一千多萬預算、參加都市審議、施工過程緊盯進度、以及驗收完成後還去現場了解民眾需求，都親力親為，下一屆還會去爭取第二座、第三座天幕籃球場，請大家11/26投票全力支持他。

葉元之這次Kuso「偷窺梗」，不僅酸了陳時中一下，還成功搭上話題，為自己的建設做了宣傳。

葉元之經營的Youtube頻道有接近8萬訂閱，除了有議會質詢及地方服務的影片外，他也時常製作影片針砭時政，今年年中，台電連續多日停電，他就化身「中央流行缺電指揮中心」指揮官狂酸蔡政府大獲好評，還曾拍片酸唐鳳的「五倍券」廣告，在網路上相當收到歡迎。

