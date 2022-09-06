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打火兼顧精障親、長媳盡孝做公益　南投消防員和主婦獲全國孝行獎

▲南投縣孝行楷模林宜賢（右3）、簡數合（左3）獲頒全國孝行獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣孝行楷模林宜賢（右3）、簡數合（左3）獲頒全國孝行獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

內政部「全國孝行獎」日前頒獎表揚全國各縣市30位孝行楷模得主：竹山鎮民暨竹山消防分隊打火弟兄林宜賢，及草屯鎮主婦簡數合因孝行感人，雙雙代表南投縣獲得全國孝行楷模殊榮，南投縣政府肯定2人孝行可風，堪為縣民表率。

內政部於8月30日舉辦第40屆「全國孝行獎表揚典禮」，由部長徐國勇主持，行政院長蘇貞昌也親臨會場；本獎項也針對全國各縣市訪查承辦人遴選5位績優訪查員，南投縣民政處張建國詳實訪查努力撰寫，再度榮獲內政部頒發績優訪查員。

南投縣民政處表示，林宜賢細心照顧家中生活精神失能父母及兄弟，不畏命運的打擊、展現冷靜而堅韌的勇氣，更不放棄努力學習、考上消防員，實屬不易；面對夫家行動不便的公公及聾啞人士的小叔，身為長媳的簡數合一肩挑起照顧家庭的重擔，還協助村里辦理關懷據點，擔任志工、提供土地協助為獨居老人煮食送餐，孝順及犧牲奉獻的程度不在話下，2人都堪稱社會及村里推廣孝道的最佳教材及榜樣，獲獎實至名歸。

▲南投縣孝行楷模林宜賢、簡數合獲頒全國孝行獎。（圖／南投縣政府提供）

民政處指出，內政部辦理111年全國孝行獎活動，南投縣依規定可推薦2名參加複選，全國不分縣市遴選出30名為全國楷模，入選者可獲獎牌1座及獎金5萬元整，另家境清寒可另發獎金3萬元整，吳尊賢基金會提供2萬元獎金，本案獲獎者可獲得5萬元獎金。

徐國勇於會中表示，這次獲獎的孝行楷模從15歲到79歲，年齡分布甚廣，孝行和孝心都令人感動，期勉國人發揚微孝於日常，讓愛的循環不間斷、促進社會更溫暖；南投縣政府也指出，將持續挖掘更多孝行事蹟，有關這次孝行楷模事蹟，歡迎民眾點閱及分享（網址：https://www.moi.gov.tw/cl.aspx?n=11177）。

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