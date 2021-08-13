小5起呵護病母　科大生獲全國孝行獎！母淚擁：沒他我成街頭瘋女

▲▼盧泳丞獲全國孝行獎表揚，盧母感動落淚說：沒他我恐瘋女流浪街頭。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

6歲就照顧罹思覺失調症母親、目前讀大3的盧泳丞，孝行讓人感佩，他與母親13日接受宜蘭縣長林姿妙表揚全國孝行獎，盧母感動落淚說「兒子照顧，不然我可能是流浪街頭的瘋女」。

宜蘭縣孝行楷模獎的盧泳丞獲表揚時表示，從未見過父親，他3歲時母親因腦瘤常神智不清，外公認為被妖魔附身，常以打母親方式要把母親體內魔鬼趕出，母子倆受不了，他小5時，母子搬到羅東租屋，由他獨自照顧母親。

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他擔心母親一人在家煮東西用瓦斯會危險，家裡只有電鍋煮食，因窮也很少吃肉；另，母親會因聲光躁動，他都輕聲細語與母親交談，窗戶細縫也塞毛巾阻絕透光和噪音，家沒電話，他用手機都很小聲，也從未在家聽音樂。

家窮他努力讀書爭取獎助學金，也獲得社會救助，更勤做志工替母親積福。小6至國中的這4年間，母親常臥病，在獲老師同意，他把班上營養午餐剩飯帶回給母親吃。

目前已可自行服藥控制病情的盧母，與讀台中科技大學資訊系大3的兒子，每天手機視訊，她說，「當噪動時，是兒子擁抱給我安定力量，感謝兒子，不然現在可能是流浪街頭的瘋女」、「感謝老天爺派來小天使照顧我，我一定要好好的」。

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