聯合國大會13日登場　外交部籲接納台灣「推案行動」曝光

▲外交部主任秘書徐儷文。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

第77屆聯合國大會13日登場，外交部6日上午舉行「推動參與聯合國案新聞說明會」，外交部主任秘書徐儷文引述總統蔡英文「無論威脅或脅迫，都不會動搖台灣走向世界的決心」等語，呼籲聯合國接納台灣的參與；對於是否將有非友邦國家挺台參與聯合國，她說明，很多理念相近國家也願意用不同方式支持台灣，例如美國國務卿布林肯曾發文挺台。

徐儷文表示，爭取參與聯合國是全體國人深切的期盼，我國從1993年推動爭取參與聯合國，每年都審慎評估國內外整體情勢，進行推案相關規劃。她說，台灣和各國一樣，面臨各種嚴峻的全球性挑戰，不僅如此，近來中國蓄意升高對台軍事威脅，企圖片面改變台海現狀，種種行徑明顯違反《聯合國憲章》禁止使用武力、和平解決爭端的原則，已經引起各國關切。

徐儷文說明，我國友邦駐聯合國代表8月23日就發布聯合聲明，為我國仗義發聲，支持台海的和平穩定；她說，「我們更不會退縮，將持續保持跟國際的交往和連結」，今年的聯合國推案將繼續採取穩健、務實的做法，積極推動參與。

對於推案參加聯合國具體作法，徐儷文說，將洽詢友邦在聯大大會為我國發聲，並促聯名致函聯合國秘書長，外交部今年除製作彰顯台灣有意義參與聯合國的主視覺外，也製作「世界的幫手」短片，另在聯合國大會期間，將在紐約舉辦永續發展、新創等主題的周邊系列活動，分享台灣落實永續發展目標的經驗。她也說，感謝朝野立委組成視導團到紐約加油打氣，還有僑界團體舉辦多元創意的活動，向台灣人民傳達盼參與國際社會的心聲。

徐儷文強調，中國長期錯誤擴張解釋「聯合國第2758號決議」，是造成台灣不當被排除在聯合國外的主要原因，該決議並未授權中華人民共和國體系在聯合國代表台灣，我國與中華人民共和國互不隸屬，是要一再強調說明的。