陳其邁深夜曬1張「鍋燒意麵」照！碗掛4隻蝦太香：現撈又便宜

▲陳其邁深夜貼出鍋燒意麵照片。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

記者曾筠淇／綜合報導

楊丞琳日前在大陸節目上說，「其實吃海鮮是奢侈的在那（台灣）。」這席話不只被大票網友罵翻，不少公眾人物也紛紛跳出來發表看法。而高雄市長陳其邁昨天深夜則貼出一張「鍋燒意麵」的照片，表示高雄從早到晚都能吃到現撈又便宜的海鮮，「實在是很幸福」。

陳其邁在臉書粉專上貼文，直呼「吃早餐，精神足！」同時也附上一張紙碗掛著「4隻蝦子」的鍋燒意麵照片。他表示，這碗麵掛了好幾隻蝦，不只充滿鮮味，還帶點高雄人的豪氣，「這就是很多高雄遊子掛念的滋味！」

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▲▼陳其邁在留言處貼出「與海鮮有關」的照片。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

陳其邁也說出關鍵一句話，「有人說，『在台灣吃海鮮很奢侈？』」他強調高雄從早到晚都能吃到「現撈」又便宜的海鮮，「實在是很幸福」。

▲鄭運鵬和郭昱晴都留言回應。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

除了鍋燒意麵之外，陳其邁也在留言處貼了「梓官蚵仔寮、高雄石斑魚」的照片，全和海鮮有關。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也留言回應，「手邊沒有海鮮照，只好跟市長分享一下我們桃園的永安漁港！」對此，陳其邁則自信滿滿的說，「我知道！海鮮當然是高雄必勝。」

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