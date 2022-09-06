李榮浩維基「被改13字」超惡毒！網一看轟丟臉：別說你是台灣人

▲楊丞琳、李榮浩。（圖／翻攝自微博／楊丞琳）

記者曾筠淇／綜合報導

楊丞琳一句「吃海鮮是奢侈的在那」引發爆量討論，不少公眾人物都紛紛發文發表看法。值得一提的是，有網友查看老公李榮浩的維基百科時，意外發現頁面被惡搞了，這是哪招？底下網友看完後，也批評「沒水準」、「台灣玻璃心的也不少，無聊」。

有網友昨（5）日晚間在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到他發現男歌手李榮浩的維基百科頁面被惡搞了，「最佳爛醜人獎是哪招？」從圖片可見，李榮浩明明是被封為「最強黑馬」，且奪下「最佳新人獎項」；但頁面卻被改成「最爛噁馬」，並奪得「最佳爛醜人獎」。

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▲李榮浩的頁面被亂改，目前已恢復為正確資料。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

除此之外，李榮浩的出道作品和代表作品應為《模特》，但也被惡搞網友改成《醜男模特》，至於名字部分，更被改成「鱧溶耗」，配偶則變成「癢沉淋假台灣人」。不過記者稍早實際上維基百科查看，頁面現已恢復為正確資料。

眼見維基百科內容被亂改，一票網友則傻眼批評，「我聽見玻璃碎掉的聲音」、「唉，台灣還是有部分敗類」、「沒水準」、「好無聊的人喔」、「真沒水準！別說是台灣人」、「真的很幼稚、很屁孩才會做這種無聊的事情」、「覺得不要這樣啦」、「好沒水準，榮浩優秀又有才華，真的拜託不要秀下限，很丟臉」、「拜託不要丟台灣人的臉」、「跟他又沒關係」。

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