重看楊丞琳海鮮論！他驚見「1句話」被神隱了：大家是不是罵錯方向

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重看楊丞琳海鮮論！黃暐瀚見「1句話」被神隱：大家是不是罵錯方向

▲▼楊丞琳說小時候經濟壓力大。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道） 

▲楊丞琳說小時候經濟壓力大。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

記者曾筠淇／綜合報導

楊丞琳一句「吃海鮮是奢侈的在那」引發爆量討論，資深媒體人黃暐瀚則坦言，楊丞琳在節目中有關鍵1句話被神隱掉，而且打開影片仔細看了看，更發現「大家是不是罵錯了方向？」因此他便列出3大點，直呼「讓善，帶來更多的善」。

黃暐瀚在臉書上，以「善，可以帶來更多的善」為題發文，提到楊丞琳的海鮮論被網友罵翻，讓他好奇對方到底說了什麼，結果點開影片後，一看留言區卻讓他納悶「大家是不是罵錯了方向？」

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黃暐瀚分成3點表示：

一、中國台灣

節目中多次提到台灣，但字幕卻被上成「中國台灣」，或許是長官有交代，但無論如何，「楊丞琳提到台灣的時候，講的就是『台灣』，不是『中國台灣』」。

二、台北長大的廣東人

楊丞琳的先生是李榮浩、爸媽來自廣東，「這些都是改變不了的親屬血緣事實，生氣什麼？」

三、台灣人吃不起海鮮

楊丞琳原句是說「其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那～」

而針對「在那」2字，黃暐瀚也說，「在那是講在那時？還是在台灣？好像都說得通」。他更坦言，網路上有很多截圖都把「早年家裡的經濟壓力也挺大的」給神隱掉了，小時候家裡窮吃不起海鮮，跟現在當大明星吃海鮮，「有什麼衝突？」

因此黃暐瀚也直呼，「一直酸要幫楊丞琳『恢復記憶』的酸民們，酸到何時是個頭？」最後他也說，楊丞琳的「演藝事業」市場在大陸，去那邊唱歌錄影怎麼了嗎？「她是台灣的民代？是公職人員？她在大陸的事業，是靠台灣民眾給她的選票來決定成敗嗎？」如果答案都是否定的話，就該差別看待，拿公職人員的標準來要求演藝人員是很荒謬的。

貼文曝光後，也引發底下網友討論，「有人就是要故意喜輿論風向」、「台灣酸民何其多」、「沒人需要為自己的認同而道歉，只是會被一直酸」、「老是曲解這種說法實在要不得」、「看這兩天楊丞琳這件事燒起來，一直對吃海鮮那段感到納悶，現在看了影片就了解前因後果」、「語意表達能力很重要，用會讓人誤解的語意來闡述自己的故事或理念，等於給有心人士操作空間」。

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