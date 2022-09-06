「永和」地名怎麼來？分屍案5年3起　在地人恐慌：真的變日常

▲位於永和路二段中正橋前，是一隻展翅的和平鴿。（圖／翻攝Google Maps）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

新北市永和區昨（5）日又傳駭人分屍案，這已是該區「5年內第3起分屍案」，讓在地網友相當恐慌，不禁問「永和怎麼了？」根據記載，永和地區早期因外來人口多、械鬥頻傳，為祈求和平相處，於是命名為「永和」，是取「永久和平」之意，如今卻重案頻傳，讓網友直呼「真的變日常」。

一、永和哥殺弟分屍案

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昨日的分屍案發生在永和智光街，死者被發現時身體只剩左腳，三肢和頭顱都不見。據悉，被殺害的54歲梁男曾擔任法警，10多年前提前辭職，悉心照顧年過90又中風的母親，不過梁男和同住的73歲大哥相處有摩擦，曾因為廁所的使用問題，大哥嗆說，「你以為我不敢殺你」、「殺掉你這個垃圾」，梁男也因此提告家暴。目前殺害梁男的兇嫌仍在追緝中。

二、永和弒父分屍案

2021年12月新北市永和區一名符姓男子將80多歲父親接回家住，但僅同住4天就因為符男認為父親長期對母親家暴，因此趁對方熟睡時將其以枕頭悶死，藏屍10天後因飄出屍臭，才將屍體肢解並丟到附近的大排水溝，但有如「人彘」的軀幹浮出水面，此事才因此曝光。新北地院依殺害直系血親尊親屬罪與毀損屍體罪，合併判其19年有期徒刑，可上訴。

三、加拿大籍男子分屍案件

2018年8月在永和新店溪畔發現一具無頭男屍，警方獲報調查，得知死者為43歲加拿大籍男子顏柏萊，因和以色列裔美籍男子孫武生有毒品糾紛，進而引來殺機。孫武生和另名非裔男子班特將顏柏萊約到河濱公園將其殺害後，分屍丟入新店溪中。主嫌孫武生一審法官遭判無期徒刑，全案上訴二審，但遭法官駁回，可上訴。

永和地區是新北市面積最小的行政區，不到6平方公里的面積裡，住著超過20萬的人口，人口密度高達3.7萬，為全國人口密度最高之地，甚至高於澳門、摩納哥、新加坡、香港。

根據《維基百科》紀載，早年曾發生漳泉械鬥，為祈求各族群永久和平相處，地方耆老楊仲佐先生將此地命名為「永和」。永和原本隸屬中和鄉，1950年代政府遷台後，因鄰近總統府周邊，便把永和規劃為衛星城鎮，供公務人員居住、通勤，當時仿效國外把街道做成放射狀，不料都市設計失敗，導致現今的「迷宮」樣。