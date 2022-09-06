永和分屍「頭被帶走」！死者疑頭七被發現　民俗大師這麼說

▲永和發生分屍命案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者唐詠絮／台北報導

新北市永和區發生重大分屍案，54歲梁姓男子一週前失聯，經女性友人報案，警方找上門才赫然發現人已遭殺害分屍，遺體頭顱消失，疑似被帶走，震驚社會；民俗大師廖大乙指出，這攸關累世因果關係，緣起緣滅，也請葬儀社法師前往引魂時，也請亡者要將冤氣及怨念放下。

梁男的頭顱被利刃砍斷，雙手和右腳也被切斷，只剩下軀幹和左腳，現場大片血水已經變乾發黑發臭，頭顱失蹤，他大哥在8月31日晚間6時58分從公寓拖著一個紅色行李箱和多個包包離家，加上他至今仍處於失聯的狀態，懷疑大哥涉有重嫌，目前已將他列為關係人，並全力調查當中。

▲民大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

廖大乙表示，梁男遭人肢解，在古代就如同受到五馬分屍這種嚴厲酷刑，這是一種極不人道的做法，而梁男為了母親，將法警工作辭掉，如此一個孝子卻遭到極刑而亡，殘忍的手段令人髮指，實在令人難以置信。

廖大乙指出，如果以民俗眼光而論，極有可能是累世因果造成，一切都是緣起緣滅，若以他大哥失蹤日計算至今已經進入頭七，相信很快將會破案，也請法師前往陳屍處引魂時，務必要記得默念請亡者要將怨念放下，將所有的冤氣帶走，讓社區居民出入平安。