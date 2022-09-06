5年7人遭冷血肢解！駭人分屍案回顧　「她的內臟」至今下落成謎

記者朱祖儀／綜合報導

新北市永和區5日傳出驚悚分屍案，54歲梁姓男子一週前突然失聯，經女性友人報案後，警方找上門發現他已遭殺害分屍，目前警方將失聯的大哥列為關係人。事實上，近5年來也曾發生另外7起可怕分屍案，以下是《ETtoday新聞雲》為您整理的重案回顧。

一、永和弒父分屍案

事發地點：新北市永和區

事發時間：2021年12月

2021年12月新北市永和區一名符姓男子將80多歲父親接回家住，但僅同住4天就因為符男認為父親長期對母親家暴，因此趁對方熟睡時將其以枕頭悶死，藏屍10天後因飄出屍臭，才將屍體肢解並丟到附近的大排水溝，但有如「人彘」的軀幹浮出水面，此事才因此曝光。新北地院依殺害直系血親尊親屬罪與毀損屍體罪，合併判其19年有期徒刑，可上訴。

▲符男弒父分屍。（圖／記者游宗樺攝）

二、萬華女華僑分屍案

事發地點：台北市萬華區

事發時間：2020年1月

馬來西亞籍鄧姓女華僑先前搬到台灣定居，不料卻被對門鄰居林國平盯上，林男疑似因為求愛不成，便將其殺害肢解。員警上門調查時，林國平還能冷靜應對，看起來絲毫沒有異狀，不過警方調閱監視器發現，林男曾搬運可疑箱子及袋子，經追蹤林男租用車輛的GPS定位，在基隆山區找到鄧女遺體，確認鄧女已遇害，遺體被殘忍分屍成5塊，獨缺鄧女外陰部。不過林男最後畏罪輕生，檢警只能依法將死亡被告處分不起訴。

▲林國平殺害分屍馬籍女華僑。（圖／記者張君豪翻攝）

三、台南姊弟戀分屍案

事發地點：台南市

事發時間：2019年1月

42歲張姓女子和31歲男子吳茂騰透過交友軟體認識，成為男女朋友後同居。但2019年1月2人發生爭執，女方提出分手，吳嫌一氣之下將對方勒斃，並在浴室用鋸子將屍體肢解7塊，裝袋後棄置於台南東區生產路附近之草叢內。案經三審判決，吳男被判無期徒刑，逃死成功。

▲吳茂騰殺害女友。（圖／記者林悅翻攝）

四、加拿大籍男子分屍案件

事發地點：新北市永和區

事發時間：2018年8月

2018年8月在永和新店溪畔發現一具無頭男屍，警方獲報調查，得知死者為43歲加拿大籍男子顏柏萊，因和以色列裔美籍男子孫武生有毒品糾紛，進而引來殺機。孫武生和另名非裔男子班特將顏柏萊約到河濱公園將其殺害後，分屍丟入新店溪中。主嫌孫武生一審法官遭判無期徒刑，全案上訴二審，但遭法官駁回，可上訴。

五、華山分屍案

事發地點：台北市華山

事發時間：2018年6月

射箭教練陳伯謙在2018年5月31日約高姓女子一起到華山喝酒聊天，隔日清晨意圖性侵女方，高女驚醒明示拒絕，未料就遭性侵殺害且遭分屍成7大袋。陳男事後將死者的左乳房及下體割下，企圖製成標本收藏，其他屍塊則運至陽明山丟棄。一審將陳男判處死刑，二審、更一審改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞，陳伯謙確定逃過死刑。

▲陳伯謙確定逃過死刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

六、台大女遭肢解案

事發地點：新北市板橋區

事發時間：2018年5月

台大黃姓女學生和健身教練男友朱峻穎在板橋住處發生爭執，朱男就以鈍器敲暈女方，先將其剃成光頭再肢解分屍，一共分裝成7袋埋藏於社區的花圃中。事後朱男自知無法再躲藏，在新莊衛福部台北醫院旁的舊衛生所大樓內畏罪輕生。至今黃女的內臟遺落何處仍然成謎。

▲朱峻穎將女友殺害分屍。（圖／翻攝自當事人臉書）

七、桃園殺妻分屍案

事發地點：桃園市

事發時間2018年5月

桃園老翁陳登科和簡姓妻子協議離婚，但因為房產分配談不攏，結果就持鐵鎚、菜刀將女方殺害，事後還將其分屍成「3袋2箱」，女兒隔日傍晚到父親住處查看，才發現母親已遭分屍，此案因此曝光。一審陳翁遭判處死刑，但高院二審改判無期徒刑。此案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。