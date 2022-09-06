永和分屍「無頭只剩軀幹、左腳」　現場1關鍵警疑非第一現場

記者黃翊婷／綜合報導

新北市永和區發生重大分屍案，54歲梁姓男子被發現遭人殺害分屍，遺體只剩下軀幹和左腳，頭顱消失，疑似被凶嫌帶走了。此外，警方發現，現場雖然有留有已經變乾發黑的血水，但血跡量少，其他地方也沒有明顯血跡，懷疑房間可能不是案發的第一現場，案情細節仍有待相關單位進一步鑑識釐清。

▲警方接獲報案前往梁家尋人，卻發現梁男已遭殺害分屍。（圖／記者陳以昇攝，下同）

警方調查，梁男平時會與社區大學的張姓女同學聯絡，2人最後一次聯繫是在8月30日晚間7點多，之後張女一直找不到人，出於擔心，才在9月5日下午5時40分前往永和警分局得和派出所報案；警方獲報後前往梁男住家，剛到門口就聞到濃濃屍臭味，於是立即找來鎖匠開門，進入屋子裡搜尋，很快就在其中一間房間發現梁男的遺體。

▲梁男的遺體被發現時，只剩下身體和左腳。圖為房間示意圖。

梁男遺體被發現時已經發黑腫脹，而且頭顱被利刃砍斷，雙手和右腳也被切斷，只剩下軀幹和左腳，地上還留有一片血水。警方在現場並未找到死者的頭顱，但有找到6把刀械，包括菜刀及剁骨頭的鋼刀，這6把刀是否為凶刀，還有待鑑識人員進一步採證。

▲公寓內部的配置示意圖。

此外，警方還發現，案發的公寓3樓只有發現遺體的房間留有明顯血跡，其他地方顯得有些「太過乾淨」，加上現場血跡量少，懷疑可能不是第一現場。梁家二哥、三哥以及五哥表示，該公寓原先是大哥、小弟（死者，在家中排行第6）和母親同住，2021年母親過世後，便只剩下大哥和小弟。

然而，事發之後，同住的大哥一直處於失聯的狀態，加上親屬透露，梁母生前重病時，都是由無業的小弟照料，家中經濟全仰賴大哥的退休金，兄弟倆疑似因為金錢問題經常吵架。

警方調閱監視器畫面追查，發現大哥在8月31日晚間6時58分從公寓拖著一個紅色行李箱和多個包包離家，專案小組在查訪過程中，也由鄰居口中得知大哥曾詢問垃圾車什麼時候會來，因此懷疑他涉有重嫌，目前已經將大哥列為關係人，並全力調查當中。

▼警方研判，梁男至少已經死亡5天。