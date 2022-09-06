永和分屍「頭被帶走」！兄弟爭吵原因曝　大哥曾問：垃圾車何時來

記者黃翊婷／綜合報導

新北市永和區發生重大分屍案，54歲梁姓男子一週前突然失聯，經女性友人報案，警方找上門才赫然發現人已遭殺害分屍，遺體頭顱消失，疑似被帶走了。專案小組查訪附近鄰居，樓下鄰居透露，死者大哥曾詢問垃圾車什麼時候會來；目前警方已將失聯的大哥列為關係人，並全力調查當中。

▲永和發生分屍命案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

報案的張姓女子與死者梁男為社區大學同學，2人最後一次聯繫是在8月30日晚間7點多，之後就一直找不到人，這才在9月5日下午5時40分前往永和警分局得和派出所報案。警方獲報後立即前往梁男住家，沒想到在門口就聞到濃濃的屍臭味，請鎖匠開鎖進入後，就在其中一間房間裡發現梁男已經發黑腫脹的遺體。

警方表示，梁男的頭顱被利刃砍斷，雙手和右腳也被切斷，只剩下軀幹和左腳，現場大片血水已經變乾發黑。不過，警方在現場並未找到死者的頭顱，但有找到6把刀械，4把外觀極新，還有2把舊刀，包括菜刀及剁骨頭的鋼刀，是否6把都為凶刀，鑑識人員還要進一步採證，看看是否有血跡反應。

而專案小組在查訪附近鄰居的過程中，樓下鄰居透露，死者大哥曾詢問垃圾車什麼時候會來。警方調閱監視器發現，死者平時與大哥同住在公寓3樓，大哥在8月31日晚間6時58分從公寓拖著一個紅色行李箱和多個包包離家，加上他至今仍處於失聯的狀態，懷疑大哥涉有重嫌，目前已將他列為關係人，並全力調查當中。

▼▲梁男被發現陳屍家中。

梁家二哥、三哥以及五哥表示，家中共有9位兄弟姐妹，其中6位兄弟、3位姐妹，死者排行第6，是最小的弟弟，而大哥退休前在外交部擔任司機一職，退休後靠著領退休金生活，與小弟、媽媽3人同住，2021年媽媽過世之後，只剩下兄弟倆同住。

由於梁家小弟平時無業，母親生前重病時，都是他一人照料，還會去醫院幫忙拿藥，但家中經濟全都仰賴大哥的退休金，兄弟倆疑似因為金錢問題經常吵架。此外，10年前兄弟倆就曾因為廁所使用問題鬧上法院，當年中風母親使用廁所時，大哥也急著使用，所以不停出言催促，小弟見狀制止並請他去使用家中另一間廁所，沒想到大哥突然暴怒，跑到到廚房拿菜刀恐嚇，「你看看我敢不敢」、「你以為我不敢殺你」、「殺掉你這個垃圾」，讓小弟決定提告家暴。

▼▲梁男被找到時只剩下身體和左腳。圖為案發現場示意圖。（圖／記者陳以昇攝）

另外，根據《自由時報》報導，兄弟倆近期因為疫情關係也發生過爭執，大哥希望小弟少出門，但小弟還是三天兩頭往外跑，2人大吵一架之後開始冷戰，平時在家都是1人1室，各過各的，就算有交談也大多是爭吵，聲音大到附近鄰居都聽得到，直到最近才沒有聽到爭吵聲，沒想到卻發生恐怖分屍案。

不過，目前全案仍有許多疑點，包含遺體消失的部分是否被凶嫌帶走、被列為關係人的大哥也還未找到，詳細案情仍有待檢警進一步調查釐清。