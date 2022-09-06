　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

永和分屍「頭被帶走」！兄弟爭吵原因曝　大哥曾問：垃圾車何時來

記者黃翊婷／綜合報導

新北市永和區發生重大分屍案，54歲梁姓男子一週前突然失聯，經女性友人報案，警方找上門才赫然發現人已遭殺害分屍，遺體頭顱消失，疑似被帶走了。專案小組查訪附近鄰居，樓下鄰居透露，死者大哥曾詢問垃圾車什麼時候會來；目前警方已將失聯的大哥列為關係人，並全力調查當中。

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案鑑識人員離開。（圖／記者陳以昇攝）

▲永和發生分屍命案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

報案的張姓女子與死者梁男為社區大學同學，2人最後一次聯繫是在8月30日晚間7點多，之後就一直找不到人，這才在9月5日下午5時40分前往永和警分局得和派出所報案。警方獲報後立即前往梁男住家，沒想到在門口就聞到濃濃的屍臭味，請鎖匠開鎖進入後，就在其中一間房間裡發現梁男已經發黑腫脹的遺體。

警方表示，梁男的頭顱被利刃砍斷，雙手和右腳也被切斷，只剩下軀幹和左腳，現場大片血水已經變乾發黑。不過，警方在現場並未找到死者的頭顱，但有找到6把刀械，4把外觀極新，還有2把舊刀，包括菜刀及剁骨頭的鋼刀，是否6把都為凶刀，鑑識人員還要進一步採證，看看是否有血跡反應。

而專案小組在查訪附近鄰居的過程中，樓下鄰居透露，死者大哥曾詢問垃圾車什麼時候會來。警方調閱監視器發現，死者平時與大哥同住在公寓3樓，大哥在8月31日晚間6時58分從公寓拖著一個紅色行李箱和多個包包離家，加上他至今仍處於失聯的狀態，懷疑大哥涉有重嫌，目前已將他列為關係人，並全力調查當中。

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案。（圖／記者陳以昇攝）

▼▲梁男被發現陳屍家中。

▲▼永和分屍案「頭顱消失」　警上門發現失聯男遇害。（圖／記者陳以昇攝）

梁家二哥、三哥以及五哥表示，家中共有9位兄弟姐妹，其中6位兄弟、3位姐妹，死者排行第6，是最小的弟弟，而大哥退休前在外交部擔任司機一職，退休後靠著領退休金生活，與小弟、媽媽3人同住，2021年媽媽過世之後，只剩下兄弟倆同住。

由於梁家小弟平時無業，母親生前重病時，都是他一人照料，還會去醫院幫忙拿藥，但家中經濟全都仰賴大哥的退休金，兄弟倆疑似因為金錢問題經常吵架。此外，10年前兄弟倆就曾因為廁所使用問題鬧上法院，當年中風母親使用廁所時，大哥也急著使用，所以不停出言催促，小弟見狀制止並請他去使用家中另一間廁所，沒想到大哥突然暴怒，跑到到廚房拿菜刀恐嚇，「你看看我敢不敢」、「你以為我不敢殺你」、「殺掉你這個垃圾」，讓小弟決定提告家暴。

▲▼快訊／永和男遭分屍「頭顱消失」　警破門驚見遺體只剩左腳。（示意圖／記者陳以昇攝）

▼▲梁男被找到時只剩下身體和左腳。圖為案發現場示意圖。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼快訊／永和男遭分屍「頭顱消失」　警破門驚見遺體只剩左腳。（示意圖／記者陳以昇攝）

另外，根據《自由時報》報導，兄弟倆近期因為疫情關係也發生過爭執，大哥希望小弟少出門，但小弟還是三天兩頭往外跑，2人大吵一架之後開始冷戰，平時在家都是1人1室，各過各的，就算有交談也大多是爭吵，聲音大到附近鄰居都聽得到，直到最近才沒有聽到爭吵聲，沒想到卻發生恐怖分屍案。

不過，目前全案仍有許多疑點，包含遺體消失的部分是否被凶嫌帶走、被列為關係人的大哥也還未找到，詳細案情仍有待檢警進一步調查釐清。

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶
永和分屍「頭被帶走」！兄弟爭吵原因曝　大哥曾問：垃圾車何時來
5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風　連假天氣曝
四川強震46死16失蹤　解放軍、武警出動！動員逾6500人搜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

永和分屍「無頭只剩軀幹、左腳」　現場1關鍵警疑非第一現場

永和分屍「頭被帶走」！兄弟爭吵原因曝　大哥曾問：垃圾車何時來

色男白嫖泰國妹！馬伕撂人海扁逼簽本票　結果賠大了

「車手頭」刺青爸行刑式槍殺2下游遭聲押　白牌車運將7萬元交保

蘆洲深夜大火！10鐵皮工廠陷火海「500坪全毀」　警消急派181人灌救

快訊／新北蘆洲深夜大火！延燒8鐵皮工廠　消防人員181人急灌救

新北驚悚分屍案「找不到頭顱」　大哥曾拿刀嗆死者：殺掉你這垃圾

名火鍋店「上官木桶鍋」林口店火警！延燒5戶烈焰、濃黑煙漫天

新北分屍案兄弟同住10年　鄰居目擊：哥哥「怪怪的」拖行李箱

新北男遭分屍塞床下！有6把刀　監視器疑拍下「大哥拖行李箱離開」

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

永和分屍「無頭只剩軀幹、左腳」　現場1關鍵警疑非第一現場

永和分屍「頭被帶走」！兄弟爭吵原因曝　大哥曾問：垃圾車何時來

色男白嫖泰國妹！馬伕撂人海扁逼簽本票　結果賠大了

「車手頭」刺青爸行刑式槍殺2下游遭聲押　白牌車運將7萬元交保

蘆洲深夜大火！10鐵皮工廠陷火海「500坪全毀」　警消急派181人灌救

快訊／新北蘆洲深夜大火！延燒8鐵皮工廠　消防人員181人急灌救

新北驚悚分屍案「找不到頭顱」　大哥曾拿刀嗆死者：殺掉你這垃圾

名火鍋店「上官木桶鍋」林口店火警！延燒5戶烈焰、濃黑煙漫天

新北分屍案兄弟同住10年　鄰居目擊：哥哥「怪怪的」拖行李箱

新北男遭分屍塞床下！有6把刀　監視器疑拍下「大哥拖行李箱離開」

「2023年台灣國際木工機械展」主推永續生產　9／13徵展起跑

永和分屍「無頭只剩軀幹、左腳」　現場1關鍵警疑非第一現場

王心凌40歲了！　驚人狀態網讚：根本20歲...她曝6招養出逆齡美肌

超大型貨櫃船逾半數採用LNG　陽明今日開資格標、亞洲三家船公司已下訂

黑哥祢看到了嗎？愛妻為羅力引退賽頒獎最感人的巧合

柯建銘：盼立法院23日開議　新會期聚焦4大預算案

「越愛你越會撒嬌」5星座名單！網羞爆甜喊：這人變超幼稚

南一中生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴！現場一幕讓全網挺年輕人

四川強震21秒畫面曝！招牌砸毀路面2男奔逃　她急喊停車：完了

國手控「代表台灣出賽須自費20萬」　滑輪溜冰協會獨家回應

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

社會熱門新聞

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

即／永和分屍案「沒有頭顱」　警上門發現失聯男遇害

新北分屍案　鄰居：看到哥哥拖行李箱

即／遭300公斤螺絲桶砸中　高雄工人失去心跳

即／北市松山爆隨機性侵　夜歸女遭當街壓地淫辱

司機搶命5天未醒　肇事「景山」出面了

新北永和5年爆3起分屍案　在地人嚇傻：失控了

新北分屍案「找不到頭」　大哥曾嗆殺死者

快訊／新北蘆洲深夜大火！延燒8鐵皮工廠

遭「景山槽車」追撞　害死2警黑歷史再被挖出

即／永和驚傳分屍案！失聯男住處遇害

曾自爆與議會之花天天做愛...他又放話開槍被逮

即／高雄工人遭300公斤螺絲桶重壓！送醫不治

松山淫狼黑歷史曝！捷運女廁探頭偷看OL　再涉5宗性騷

更多熱門

相關新聞

新北分屍案「找不到頭」　大哥曾嗆殺死者

新北分屍案「找不到頭」　大哥曾嗆殺死者

新北市永和區傳出重大分屍案，54歲梁姓死者疑因金錢問題與73歲大哥爭吵，近年先後提告恐嚇、妨害自由等，不料一週前突然失聯，經社區大學女同學報案，警方才赫見梁男遭分屍殺害，而且遺體頭顱消失，僅剩軀幹及左腳。事實上，涉有重嫌的梁姓大哥10年前就曾拿刀嗆死者「殺掉你這個垃圾」，如今又被監視器拖行李箱離家，引起警方注意。

新北分屍案　鄰居：看到哥哥拖行李箱

新北分屍案　鄰居：看到哥哥拖行李箱

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

新北永和5年爆3起分屍案　在地人嚇傻：失控了

新北永和5年爆3起分屍案　在地人嚇傻：失控了

即／永和分屍案「沒有頭顱」　警上門發現失聯男遇害

即／永和分屍案「沒有頭顱」　警上門發現失聯男遇害

關鍵字：

永和分屍案

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

最愛吃醋三大星座男！

即／永和分屍案「沒有頭顱」　警上門發現失聯男遇害

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升

新北分屍案　鄰居：看到哥哥拖行李箱

親戚停車半年！媳婦嗆收租金「婆婆一句話」網狂挺

四川「規模6.8地震」至少46人罹難

中秋4生肖運勢爆棚　好運降臨「獎金入袋」

各器官排毒時間！凌晨1點＝肝該休息　警示症狀一次看

瑀熙公開驚人年收！　「每月進帳150萬」來源曝

超兇AV女優帶球嫁！　引退近況曝

楊丞琳「我是廣東人」被嗆　賀軍翔發聲

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面