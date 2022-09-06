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手搖飲虧1億4000萬「撐不過年底？」　廖老大曝資產：不長腦子嗎

▲▼廖老大飲料店加盟主黃先生出面回擊。（圖／記者許權毅攝）

▲廖老大加盟店業主認賠百萬收攤。（圖／記者許權毅攝）

網搜小組／劉維榛報導

廖老大跨行手搖飲，但他點名3加盟店超難喝，其中三重文化北店認賠200萬收攤。事實上，館長曾預言廖老大飲料店撐不過年底，而廖老大一派輕鬆表示，他就只有2間直營分店，1間是創始店、1間是總店，加上他有數十億資產，「你覺得我會倒嗎？」最後還嗆聲王浩宇是失敗的政治人物，「不要藉我炒新聞！」

根據《中時新聞網》指出，關於飲料店品質不一，廖老大質疑反問，「台灣任何一個品牌的飲料店，它品質每一家都是一樣的嗎？你確定嗎？」他接著表示，「只是我廖老大，敢做敢當，直接敢批評自己的加盟店」，另外不是每個人對飲料的味蕾感官是一樣的，「有人覺得好喝，有人覺得不好喝。」

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至於心情會不會受酸民影響？廖老大不以為然回應「不會」，有酸民就代表大家眼紅，並自認能短短7天就收到1億8000萬的加盟金，「（代表）我成功啊...一直以來我都有很多酸民，這很正常。」

由於目前加盟喊卡，原來全台531間，如今陣亡剩下120家，因此傳出虧損1億4000多萬的消息，廖老大則強調，合約上不能退加盟，「我開了100多家加盟店，他們素質很難統一...我主動退回他們的加盟金1億4000萬，不是我賠1億4000萬！」

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大兩家直營店裝潢費就花了700多萬。（圖／記者許權毅拍攝）

事實上百間店面中，廖老大只有兩家直營店，一家叫創始店，一家叫總店，裝潢費就花了700多萬，他笑問「怎麼虧1億4000萬？你們都不長腦子嗎？搞清楚狀況再來說話嘛。」

另外，館長批評他手搖飲年底會倒，廖老大自信滿滿喊話「我有幾十億的資產，只有兩家直營手搖飲，你覺得我會倒嗎？」最後，有無想對王浩宇說什麼？廖老大嘲諷「一個失敗的政治人物，做個議員都會被罷免，你真的是有夠丟臉...不要藉我炒新聞！」

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