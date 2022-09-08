廖老大直播「勾纏闆娘」！　健身工廠：飲料品質不一，喝水有益

▲高雄健身工廠創始博愛館。（資料圖／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

「賽車教父」的廖老大近期因為飲料店跟館長互槓上，這件事還沒有落幕，廖老大又以「老大談健身房文化，闆娘迷上健身房，被教練溝溝的，老大怎麼處理」開直播又對上國內知名健身連鎖品牌「健身工廠」，其中還稱呼健身工廠為「垃圾公司」，對此健身工廠發出千字聲明稿強調「健身場地不拘，公園可以；飲料品質不一，喝水有益；車子未必要改，安全第一。青菜蘿蔔，各自隨喜」。

健身工廠聲明稿全文如下：



柏文健康事業股份有限公司(下稱本公司)為國內首家上市運動健身中心(股票代碼8462.TW），旗下經營「健身工廠」等健身品牌。「健身工廠」設立的宗旨，乃秉持強國必先強身之企業精神，致力於提供寬敞的運動空間、優良的運動環境、專業的運動器材以及正確的運動觀念，讓國人習慣運動並且認識健康的重要性。

針對自稱「廖老大」之廖先生於民國（下同）111年9月3日於社群媒體以「老大談『健身房文化』 闆娘迷上健身房，被教練勾勾迪，老大怎麼處理？？【賽車教父-廖老大】【廖老大】」為標題之直播影片（以下稱系爭直播）所述內容，核與事實不符，本公司聲明如下：

一、 影片標題「闆娘迷上健身房，被教練勾勾迪」，並於直播中稱「健身工廠」係「垃圾公司」、「垃圾鬼」、「啥洨」（均為台語），更直指「健身工廠」台中文心南廠教練「亂搞女人」（均為台語）等言論，已涉及刑法（加重）誹謗罪及公然侮辱罪等罪嫌，嚴重損及「健身工廠」及教練名譽，本公司特予聲明保留法律上告訴權利。

二、 關於寄送存證信函部分：

經查「健身工廠」會員資料，紀小姐於108年年底至110年年初之會籍有效期間內，因積欠6個月會費，經本公司寄送存證信函，提醒其依會員合約繳費，於法有據，並無欠缺法律上原因而收取會費之情事，且渠業已繳清無訛，核與系爭直播所陳，容有齟齬。

三、 關於「健身工廠」文心南廠教練（以下簡稱教練）與紀小姐間通訊部分：

緣紀小姐因購買個人教練課程，為便利與教練預約課程上課日期時間等，由會員自行決定提供通訊軟體作為聯繫方式，經本公司初步內部調查，教練與紀小姐間之LINE對話內容，均屬預約教練課程時間、課程內容說明以及健身諮詢專業問答，並無系爭直播內容指稱曖昧不明之情，特此澄清。本公司為保護會員隱私、便利會員彈性選擇課程時間及提供專業健身諮詢，尊重會員與教練溝通方式選擇之舉，竟遭致網紅恣肆謗議曲解，雖屬遺憾，然本公司仍會堅持保障會員權益之初衷。

四、 關於室內空氣流通部分：

茲因大型健身房總樓地板面積達2000平方公尺以上者，屬於「室內空氣品質管理法」列管之管制場所，其運動健身區須管制室內空氣污染物，項目包括：二氧化碳(CO2)、甲醛(HCHO)、細菌(Bacteria)以及粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM10)等，而「健身工廠」為符合主管機關對於室內健身房空氣品質要求標準，於列管廠館皆設有室內空氣品質管理專責人員，並配置全熱交換機、箱型引風機、預冷空調箱及紫外線滅菌燈等設備，以促進室內外空氣循環及抑制細菌生長，嚴加管制各廠館之空氣品質，對於室內空氣品質維護管理不遺餘力，並定期請第三方公正機關(SGS)抽驗，且地方主管機關每年不定期皆檢測合格，文心南廠亦不例外，蓋以，良好的運動環境，才能真正讓民眾獲得健康。則系爭直播影片於不明就理之下，質疑本公司健身房之室內空氣流通問題，顯屬子虛烏有、毫無根據、令人遺憾。

五、 關於系爭直播中稱其派人至「健身工廠」文心南廠砸店部分：

109年6月4日廖先生雖曾派4男2女自稱紀小姐先生員工至廠館，過程中並無任何衝突發生，有是日錄影畫面可憑，系爭直播稱派人砸店乙節，並非事實；然本公司仍須聲明：不應鼓勵暴力或私刑，有任何爭議，還請先善意溝通釋冰解怨，或循法律途徑解決。

六、 至於，系爭直播中屢屢以帶有性別歧視之「查某」（台語）用語、甚至鼓吹男性粉絲與其至健身房健身之妻子離異等涉及性別歧視與性別平權之言論，本公司深表遺憾，並期許利用社群媒體之閱聽者，能明辨是非，尊重「個人」之選擇。

七、 無論係任何個人、網路紅人或公司行號，理應知悉社群網路媒體對於閱聽者之影響甚鉅，一舉一動均有可能影響輿論、甚至成為仿效對象，故而於社群媒體上發表任何言論，均應謹言慎思，本公司持續秉持此種態度與理念傳達教育員工，俾謀社會共同生活之最大福祉，期許成為業界楷模。最後，健身場地不拘，公園可以；飲料品質不一，喝水有益；車子未必要改，安全第一。青菜蘿蔔，各自隨喜。

特此聲明

聲明人 柏文健康事業股份有限公司

中華民國111年9月8日